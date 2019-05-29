1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BES'teki devlet katkısının en az yüzde 10'u Borsa'ya yatırılacak

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısının en az yüzde 10'u Borsa'ya yatırılacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, Borsa'ya sağlanacak kaynağın 1.2 milyar olması bekleniyor.
 29 Mayıs 2019 08:50
Yazdır
BES'teki devlet katkısının en az yüzde 10'u Borsa'ya yatırılacak

Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES'te) devlet katkısı yönetmeliği değiştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığın'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişikliğe göre, BES'teki devlet katkısının en az yüzde 10'unun borsaya yatırılması sağlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikle, söz konusu devlet katkılarının "BİST 100 endeksinde veya Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan hisse senetlerinde" değerlendirilmesine dair hüküm ise yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelikle yapılan değişiklikle bu hüküm yerine yönetmeliğe; "Asgari %10'u, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda" ibaresi eklenerek, nakden ödenen devlet katkılarının asgari yüzde 10'unun bahsedilen kalemlerde değerlendirilmesinin önü açıldı.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde uyarınca, yapılan portföy yapısı sınırlamalarına 31 Temmuz'a itibarıyla uyum sağlanması öngörülüyor.

Yapılan değişiklikle BES'ten Borsa İstanbul'a yaklaşık 12 milyarlık devlet katkısının 1.2 milyarının aktarılması bekleniyor.

2 gün önce yapılan SPK düzenlemesiyle, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) standart fonlardaki birikimin yüzde 10'unun Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinde, para piyasası fonlarında bulunan fonların ise yüzde 25'inin devlet tahvillerinde değerlendirilmesi zorunluluğu gelmişti.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu kez yayalara ceza kesildi
28 Mayıs 2019 22:32		 Muhtar, komiser yardımcısı oğlunun nikahını kıydı
28 Mayıs 2019 21:28
Ticaret Bakanlığı'ndan ihracatçılara kolaylık
28 Mayıs 2019 14:15		 Borcunu ödeyemeyen kaymakam, makam aracını satılığa çıkardı
28 Mayıs 2019 13:06
Hastane müdürü morgu sattı!
28 Mayıs 2019 12:13		 Kentsel dönüşümde gönüllü dönüşüm başlıyor
28 Mayıs 2019 09:11
Salep soğanı toplayan 4 kişiye 240 bin lira ceza
27 Mayıs 2019 23:16		 Muş'ta endemik bitki türleri kayıt altına alınıyor
27 Mayıs 2019 22:44
Rayların güvenliği için kilometrelerce yol yürüyorlar
27 Mayıs 2019 22:02		 'Tüketici refahına 16,5 milyar lira katkı sağladık'
27 Mayıs 2019 21:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:37 - BDDK kararı yayımlandı, yeni banka kuruldu09:33 - Güne başlarken döviz fiyatları09:32 - Savcı, babasını öldüren kıza ağır tahrik indirimi istedi09:26 - Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu09:24 - Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü09:22 - GENAR: İmamoğlu lehine oluşan hava dağılmaya başladı09:18 - Paykasa Ön Ödemeli Kart Nedir?09:15 - Kalkınma ajanslarına artık 'her' personel alınmayacak09:14 - Yarın açıklanacak Yargı Reformu'nda 'af' çıkabilir08:55 - Erken terhis bayram sonrasına kalabilir
08:54 - 'Millet bize şunu söyledi: Türkiye'nin dik duruşunuzu beğeniyoruz'08:52 - KURTARAN-19 Davet Tatbikatı başladı08:52 - YÖK'ten Kıbrıs'taki Üniversitelere denklik yazısı08:50 - BES'teki devlet katkısının en az yüzde 10'u Borsa'ya yatırılacak08:48 - FETÖ koyun budunu hisse olarak sattı08:40 - Kara yollarında durum08:31 - Oktay: Türkiye'ye karşı bir tehdit söz konusuysa sınır tanımayız08:20 - FETÖ'nün kadın yapılanmasında 'renklendirme' yöntemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
TSK harekete geçti: Akıllı telefon için ağır cezalar masada
Torba kanun teklifin birinci bölüm görüşmeleri tamamlandı
Bakan Bekir Pakdemirli de, Sağlık Bakanı gibi, mülakattan vazgeçsin
BES'de Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Emekli hakim ve iki avukat kızını 'cin çarptı'
İmamoğlu'na bağış Avrupa'ya sıçradı
GENAR: İmamoğlu lehine oluşan hava dağılmaya başladı
Vali: Kaçak elektriğin en az kullanıldığı il Hakkari
Yarın açıklanacak Yargı Reformu'nda 'af' çıkabilir
Erken terhis bayram sonrasına kalabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gerçek anlamını bilmediğimiz şifreli anonslar 3
hüsnü güreli 1
Necip fazil kısakürek 1
Yalnız değilsin 2
kabak tatlısı 1
Şimşek McQueen 2
ayakların geri geri gitmesi 3
dalları bastı kiraz 2
George R.R.Martin 1
med-czr 1
SON İLANLAR
Aydın Kuşadası Belediyesi Geçici 46 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 42 İşçi Alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 İşçi Alacak
Balıkesir Gömeç Belediyesi 9 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Yenişehir Belediyesi 68 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 1 İşçi Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam