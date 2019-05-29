BES'teki devlet katkısının en az yüzde 10'u Borsa'ya yatırılacak

Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES'te) devlet katkısı yönetmeliği değiştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığın'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişikliğe göre, BES'teki devlet katkısının en az yüzde 10'unun borsaya yatırılması sağlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikle, söz konusu devlet katkılarının "BİST 100 endeksinde veya Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan hisse senetlerinde" değerlendirilmesine dair hüküm ise yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelikle yapılan değişiklikle bu hüküm yerine yönetmeliğe; "Asgari %10'u, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda" ibaresi eklenerek, nakden ödenen devlet katkılarının asgari yüzde 10'unun bahsedilen kalemlerde değerlendirilmesinin önü açıldı.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde uyarınca, yapılan portföy yapısı sınırlamalarına 31 Temmuz'a itibarıyla uyum sağlanması öngörülüyor.

Yapılan değişiklikle BES'ten Borsa İstanbul'a yaklaşık 12 milyarlık devlet katkısının 1.2 milyarının aktarılması bekleniyor.

2 gün önce yapılan SPK düzenlemesiyle, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) standart fonlardaki birikimin yüzde 10'unun Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinde, para piyasası fonlarında bulunan fonların ise yüzde 25'inin devlet tahvillerinde değerlendirilmesi zorunluluğu gelmişti.