Erken terhis bayram sonrasına kalabilir

Köprü geçiş cezalarına affi da içeren torba kanun teklifi ile askerlik süresini 6 aya indirip halen kışlada bulunan 6 aylık askerlere terhis imkanı tanıyacak olan Askeralma Kanunu Teklifi dün AK Parti'nin grup önerisiyle Genel Kurul gündeminin ön sırasına çekildi. Öneri görüşülmeden önce Meclis'te, AK Parti ile muhalefet grup başkanvekilleri arasında sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Milliyet gazetesinden Şebnem Hoşgör'ün haberine göre, İYİ Parti teklifin yasalaşması halinde askerliğin 6 aya düşeceğini ve kışlada olan yaklaşık 130 bin askerin terhis olacağına dikkat çekti. İYİ Parti, bunun güvenlik zaafiyeti yaratabileceğine işaret etti. MHP ise 130 bin askerin bir anda terhis edilmesinin bayram tatilinde artacak trafik yoğunluğunu daha da artıracağına dikkat çekti.

CHP, Cumhurbaşkanı'na verilen "gerekli görülen sahalarda özel görevlendirilen gönüllüleri askerlikten muaf tutma yetkisinin" metinden çıkarılmasını istedi.

CHP, MHP ve İYİ Parti'nin endişelerini dile getirmesi teklifin bayram tatili öncesi Meclis'ten geçirilmesini sıkıntıya soktu.

AK Parti'nin bugün muhalefetle yeniden temas kurması bekleniyor. "Askerlik düzenlemesi bayram tatili sonrasına mı kalıyor" sorusuna yanıt veren AK Parti kurmayları, "Biz iki yasa teklifini cuma itibariyle yasalaştırmak arzusundayız. Yetişirse askerlik de çıkar" dedi.

1 HAZİRAN'DAN ÖNCE OLMAZSA 25 HAZİRAN'A KALACAK

1-11 Haziran arasında bayram tatili yapacak Meclis'in, İstanbul seçimlerinin yenileneceği 23 Haziran'a kadar aç-kapa yöntemiyle çalışmaması planlanıyor. Buna göre; 1 Haziran'dan önce yasalaşmaması durumunda askerlik teklifi Genel Kurul'da en erken 25 Haziran'da ele alınabilecek.

AK Parti içinde, teklifte öngörülen 6 aylık askerlik süresinin uzatılabileceği ya da kademeli terhisin gündeme getirilebileceği değerlendiriliyor.