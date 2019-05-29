Yarın açıklanacak Yargı Reformu'nda 'af' çıkabilir
Yargı Strateji Reformu Belgesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.
|29 Mayıs 2019 09:14
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Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması beklenen konular şu şekilde:
1-'Terör' tanımı Türkiye ile AB arasında tıkanan kriterlerden birisi olmuştu. Bu doğrultuda, Türkiye'nin terörle mücadelesini engellemeden, özellikle özgürlükler kapsamında 'Terör' tanımı yeniden ele alınacak
2-Af düzenlemesi, MHP'nin infaz düzenlemesi şeklinde sunduğu teklif gündemde yoğun bir şekilde yer aldığı için, af konusunda büyük bir beklenti oluştu. Bu doğrultuda 'örtülü'de olsa bir af düzenlemesi yapılması bekleniyor.
3-Nafaka düzenlemesi hakkında kamuoyunda beklenti oluştu. Özellikle kısa süren evlilikler soncu ömür boyu nafaka ödenmesi uygulamasının esnetilip, 'süreli ya da objektif kriterlerle' düzeneleme yapılması bekleniyor.
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