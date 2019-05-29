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Kalkınma ajanslarına artık 'her' personel alınmayacak

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği bütünüyle değiştirildi. Genel sekreterden uzman personele, iç denetçiden destek personeline tüm unvanlarda yeni kıstaslar getirildi.
 29 Mayıs 2019 09:15
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Kalkınma ajanslarına artık 'her' personel alınmayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajanslarına daha nitelikli personel alımı için, yönetmelik değişikliğine gitti.

Yapılan değişiklik ile genel sekreter, uzman personel, destek personel ve iç denetçi unvanlarına başvuracaklar için ilave kıstaslar getirildi.

En önemlisi ise KPSS puanı olmadan atama yapılabilecek kadro sayısı %50'den %20'ye düşürüldü.

Yapılan bazı düzenlemeler şu şekildedir:

1- Önceki yönetmelikte genel Sekreter ataması için hiçbir kıstas bulunmuyordu. Yeni düzenlemeye göre, genel sekreter olarak atanacak kişilerin en az 4 yıllık lisans bölüm mezunu olması, Ajansın faaliyet alanına giren konularda bilgi, deneyim sahibi olması, Kamuda veya özel sektörde en az 5 yıllık çalışmasının olması, YDS'den C düzeyinde yabancı dile sahip olması gerekmektedir.

2- Çalışma birimi başkanı veya yatırım destek ofisi koordinatörü olmak için önceki yönetmelikte hiçbir kriter bulunmuyordu. Yeni düzenlemeye göre, bu görevlere ajans dışından atama yapmak mümkün olmayacak, Ajanslarda en az 3 yıl fiili olarak çalışmış olma şartı aranacak.

Ancak hali hazırda görev yapmakta olanlar için, bu kural aranmayacak.

3- Uzman personel için KPSS'ye ilave olarak YDS'den (C) düzeyinde yabancı dil şartı aranacak. Hukuk Müşaviri olarak atanacaklarda, avukatlık stajını tamamlamış bulunmak, tercih nedeni olarak belirtilecek.

4- İç denetçide kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olma ve kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olma şartları aranacak. YDS taban puanı, iç denetçi için Ajans ihtiyaçlarının zorunlu kılması halinde, 60 puanın altına düşmemek kaydıyla, Yönetim Kurulu Kararı ile indirilebilir.

5- KPSS olmadan uzman personel kadrosuna yapılabilecek atama sayısı uzman personel kadrosunun %20'si ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca bu atamalarda kamu veya özeldeki fiili çalışma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılmıştır.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.

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