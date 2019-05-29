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Paykasa Ön Ödemeli Kart Nedir?

 29 Mayıs 2019 09:18
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Paykasa Ön Ödemeli Kart Nedir?

Paykasa Ön Ödemeli Kart Nedir?

Pek çok kişi internet üzerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı kullanmaktan kaçınmaktadır. İnternete güven her gün biraz daha artsa da, online alışverişlerde kredi kartı kullanmak istemeyenler için ön ödemeli kart oldukça önemli bir buluş. Tek kullanımlık satın alabileceğiniz ön ödemeli kart, online ödeme ve telefon alışverişlerinde ekstra güvenlik sağlamaktadır.

En önemli özelliği de ilk kullanımdan sonra geçerliliğini yitiriyor olmasıdır. Bu sebeple kullanıcıyı kart çalınma ve kaybolma gibi tehlikelerden korumaktadır. Günümüzde birçok kullanıcı, oyun siteleri ve diğer alışveriş sitelerinde 16 haneli rakam ve harflerden oluşan ön ödemeli kartı kullanarak, iç rahatlığıyla alışveriş yapmaktadır. Pek çok online sitede ödeme yöntemleri arasında bulabileceğiniz ön ödemeli kart seçeneği alışverişlerinizi konfor içerisinde gerçekleştirmenizi sağlar.

Paykasa Fiyatları

Günlük döviz kuruna göre değişen Paykasa fiyatları, kullanıcıya bazen kar bazen de zarar sağlamaktadır. Euro kuruna göre belirlenen bu fiyatlar üzerinden yatırılan ücretler, günlük kur artışı görüldüğünde değer kazanırken, düşüşlerde ise değer kaybetmektedir. Özetle; kurda artış olduğunda paranız artmakta, düşüş olduğunda ise azalmaktadır. Değişikliklerden haberdar olmak için her gün yenilenen, güncel paykasa fiyat listesini takip edebilirsiniz.

Paykasa Nasıl Alınır?

Paykasa kart, bir iki dakikalık işlemler sonucu kolaylıkla satın alınabilmektedir. Hızlı ve kolay bir şekilde satın alım için, paykasa fiyatlar listesinden satın alınacak kart miktar ve adetinin belirlenmesi gerekmektedir. Satın alınacak miktar ve adeti belirleyip seçimlerinizi yaptıktan sonra size sunulan ödeme yöntemlerinden birini seçmelisiniz. Paykasa kart ödeme yöntemleri için; Kredi kartı ve havale işlemi kullanılmaktadır.

Havale/EFT işlemini internet bankacılığı yöntemiyle cüzi komisyonlar (1?) ile gerçekleştirebilirsiniz. Ödemeniz tamamlandıktan çok kısa bir süre sonra paykasanız kullanıma hazır hale gelecektir. Paykasa kart satın alım işlemlerinizi, canlı destek ekibinden destek alarak da hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Paykasa Para Yatırma Seçenekleri

Paykasa para yatırma işlemleri için kullanabileceğiniz pek çok seçenek bulunmaktadır;

  • Master ve Visa alt yapılı kredi kartlarınızla dakikalar içerisinde para yatırma işlemi gerçekleştirilmektedir.
  • Paykasa güvencesiyle Havale/ EFT oldukça kolay ve hızlı bir ödeme aracıdır. Havale ve Papara ödeme yöntemleriyle bankamatiğe gitmeden ''internet bankacılığı'' hizmetini kullanarak bir dakika içerisinde parama yatırma işlemi tamamlanmaktadır.
  • Papara, internet alışverişlerinde kişisel kart bilgisi paylaşmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmış online bir cüzdandır. Günün her saati ödeme yapma imkanı sağlayan Papara ile kolaylıkla Paykasa para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Paparanın en önemli

özelliği her bankada bir hesap bulundurması ve tüm bankacılık işlemlerinde hiçbir komisyon talep etmemesidir.

  • Mobil ödeme yöntemi; Çok yakında paykasa.org adresinden kolaylıkla yapabileceğiniz mobil ödeme alışverişlerinde hız ve konfor sizleri bekliyor olacak

Paykasa Türkiye Reselleri Kimdir ?

Paykasa resmi reselleri olabilmek için çeşitli kriterleri sağlamak gerekmektedir. Paykasa Türkiye Reselleri arasında www.paykasa.org yer almaktadır.

Paykasa Bozum Nasıl Yapılır?

Dünyada pek çok kişinin tercih ettiği paykasa ile ödeme yöntemi, uzun süredir ülkemizde de kullanılan bir online ödeme yöntemi haline gelmiştir. Kartın kullanıcıya sunduğu güven ile kişisel hesaplarınızı paylaşmadan, internet üzerinden yapacağınız alışverişleri gönül rahatlığıyla tamamlayabilirsiniz. Paykasa size yatırdığınız tutar kadar harcama yapma imkanı sağlar.

Bazı durumlarda hesabınızdaki miktarın tamamını harcamak istemeyebilir veya paranızı geri alma talebinde bulunabilirsiniz. Bu istekler doğrultusunda Paykasa Bozum oldukça popüler ve sık kullanılan bir işlemdir. Dünyanın hemen her yerinde geçerliliği olan Paykasa içerisine yüklediğiniz para miktarını geri alma işlemine, "paykasa bozum" denmektedir.

Paykasa Bozdurma İşlemi;

Kullanıcıların sıklıkla başvurduğu bir yöntem olan paykasa bozdurma işlemi için ilk olarak paykasa reseller ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

İkinci adım ise Paykasa kartını satın aldığınız bayi ile iletişime geçerek bozum yapmak istediğinizi belirtmeniz olacaktır. Bu adımdan sonra paykasa şifrenizi paylaşmanız önem arz etmektedir. Her kart için ayrı olarak kodlanan özel şifreniz ile bozum işleminiz gerçekleşecektir. Bayiniz size günlük kur üzerinden, dilediğiniz banka ve hesaba mevcut tutarınızı iade edecektir.
Memurlar.Net
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