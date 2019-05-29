GENAR: İmamoğlu lehine oluşan hava dağılmaya başladı

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "İstanbul seçimlerine anket firmaları nasıl bakıyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında "İstanbul'da seçmen tercihleri değişiyor mu? 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki 13 bin oy farkı duruyor mu? 23 Haziran seçimleri yine kıl payı mı sonuçlanacak? Yoksa yeni bir siyasi tabloyla mı karşı karşıyayız?" ifadesini kullandı.

AK Parti ile çalışan GENAR sürekli olarak sahada. Genç seçmenlerin tercihleriyle ilgili kapsamlı bir araştırmayı yeni tamamlamışlar. Kürtler ve yaşlılar üzerine bir araştırma planlıyorlar. İhsan Aktaş, seçim sonuçlarına ilişkin araştırmayı bayramdan sonra yapacaklarını söylüyor.

Aktaş, seçimlerin iptaliyle ilk başlarda Ekrem İmamoğlu lehine bir havanın oluştuğunu söylüyor. 'Ama o hava dağılmaya başladı. AK Parti ailesi harekete geçti. AK Parti'nin dip dalgası başladı' görüşünde. İhsan Aktaş, AK Parti'nin Kürt sorununda değişen diline dikkat çekiyor. 'Seçimlerin sonucunu sandığa gitmeyen 300 bin Kürt seçmen ile kırgın AK Partililer belirleyecek' diyor. Aktaş'a göre İstanbul konuşuldukça AK Parti'ye yarayacak. O nedenle mağduriyetin bir an önce gündemden düşürülmesi gerekiyor.