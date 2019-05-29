Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesinde güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı
|29 Mayıs 2019 09:24
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesinde güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonla görüştü.
Görüşmede güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.
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