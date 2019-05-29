Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu
Yeminli mali müşavirlik 2'nci dönem sınavları 22 Ağustos-1 Eylül'de yapılacak
|29 Mayıs 2019 09:26
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Yeminli mali müşavirlik (YMM) 2'nci dönem sınavları 22 Ağustos-1 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ilk kez YMM sınavına katılacaklar için son başvuru tarihi 17 Haziran olarak belirlendi. Tekrar sınava katılacaklar ise başvurularını 17 Haziran-17 Temmuz'da yapabilecek.
İlk kez sınava katılacak adaylar, https://ssi.tesmer.org.tr adresi üzerinden ön başvurularını tamamladıktan sonra belgenin çıktısını, sınav başvuru dosyasıyla TÜRMOB Başkanlığına gönderecek.
Tekrar sınava katılacak adayların ise söz konusu internet adresinden başvuru yapmaları yeterli olacak.
YMM 2. dönem sınavları 22 Ağustos-1 Eylül'de yapılacak.
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