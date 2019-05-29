Savcı, babasını öldüren kıza ağır tahrik indirimi istedi
|29 Mayıs 2019 09:32
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Olay Mustafakemalpaşa ilçesinde 10 Kasım 2017 tarihinde meydana geldi. Kemal Künilli ile Gülçin Kunilli arasında evde başlayan tartışma büyüyünce, öfkeli koca, karısını dövmeye başladı. O sırada evde bulunan ve kavganın büyümesini önlemeye çalışan 21 yaşındaki Dilara Künilli, annesini dövmeye başlayan babası Kemal Künilli'ye kızarak evde bulunan tabancayla öldürdü. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, Kemal Künilli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı mahallede oturan Kemal Künilli'nin kız kardeşi ve yakınları sinir krizleri geçirdi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan Dilara Künilli, ilk ifadesinde, "Anemi dövüyordu. Hepinizi öldüreceğim diye bağırıyordu. Korkutmak istedim, öldürmek istemedim" dedi.
Mustafakemalpaşa Adliyesi'ne çıkarılan anne-kız, verdikleri çelişkili ifadeler sonucu tutuklanarak Yenişehir Kadın Cezaevi'ne konuldu. Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda anne-kız hakkında "kasten yakın akrabayı" öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Bursa 7.'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Anne Gülçin Künilli, ilk duruşmada verdiği savunmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilirken kızı Dilara Künilli'nin tutukluluk haline devam edildi.
Anne ve kızın yargılaması devam ederken son görülen duruşmada duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaada tanık beyanları ile sanık beyanları dikkate alındığında, sanık Dilara Künilli'nin suçu ağır tahrik altında işlediği, anne Gülçin Künilli'nin ise söz konusu suçu işlemediği kanaatinin oluştuğunu kaydetti. Duruşma savcısı mütalaasında sanık Dilara Künilli'nin ağır tahrik indirimi uygulanarak cezalandırılmasını anne Gülçin Künilli'nin ise beraatına karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti duruşmayı karar vermek üzere ileri tarihe erteledi.
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