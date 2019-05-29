1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gram altın 250 lira seviyelerinde

Gram altın 249,6 lira, çeyrek altın 406 lira ve Cumhuriyet altını 1.666 liradan işlem görüyor
 29 Mayıs 2019 09:59
Yazdır
Gram altın 250 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 249,6 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki gerilemeye paralel yüzde 0,95 değer kaybeden gram altın, günü 248,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde, 249,6 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 406 lira, Cumhuriyet 1.666 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.283,6 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin gündemi meşgul etmeye devam ettiğini belirterek, bugün, yurt içinde veri takviminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya işsizlik ve ABD'de Richmond Fed imalat endeksinin takip edileceğini ifade etti.

Altının gram fiyatında 255 liranın direnç, 247 liranın destek olarak öne çıktığını söyleyen analistler, ons altında 1.285 doların kısa ve orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'S-400'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor'
29 Mayıs 2019 10:56		 'Gençlerle iletişimi olan, onlarla ilgili faaliyetleri bulunan bir bakanlığız'
29 Mayıs 2019 10:53
ASELSAN'dan 'su altında' yeni ihracat
29 Mayıs 2019 10:23		 Borsa, güne yükselişle başladı
29 Mayıs 2019 10:10
BDDK kararı yayımlandı, yeni banka kuruldu
29 Mayıs 2019 09:37		 Güne başlarken döviz fiyatları
29 Mayıs 2019 09:33
Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu
29 Mayıs 2019 09:26		 Kara yollarında durum
29 Mayıs 2019 08:40
'5G çalışmaları son sürat devam ediyor'
28 Mayıs 2019 22:04		 Ekonomimizin en temel yapısal sorunu teknolojideki yetersizlik
28 Mayıs 2019 15:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:03 - Mağazalardaki müziğin satın alma kararına etkisi12:02 - Hakim, mini etekli avukata tepki gösterdi11:55 - Bayram tatili trafiğine 'drone' önlemi11:52 - AYM'den Özhaseki ve Zeybekci'nin başvurularına ret11:44 - FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası11:40 - 'Sıcaklarda kalbinizi korumak için beyaz ve bol giysiler giyin'11:28 - Yargının yeni yol haritası yarın açıklanıyor11:26 - Pençe harekatında 2 asker yaralandı11:25 - FETÖ'nün KOSGEB yapılanmasında 26 sanığa15 yıla kadar hapis cezası istendi11:18 - Diyanet, 2018 Vaizlik sınav sonuçlarını açıkladı
11:18 - Klavye şampiyonu şube müdürü, yeni dünya rekorunun peşinde11:16 - AYM'den Kılıçdaroğlu ve CHP'nin başvurularına ret11:14 - 'Pakistan'daki FETÖ'cüler Etiyopya'ya kaçtı'11:11 - İstanbul'da sahte evrak operasyonu: 250 sahte mühür ele geçirildi11:10 - Aqua Di Polo saat, 34 TL'den başlayan fiyatlarla11:08 - Yargıtaydan 'Mor beyin ve CGNAT' kararı11:01 - Kışla'daki Sedat Peker videosuna soruşturma11:00 - YÖK Başkanı: MEB'in lise çalışmasını irdeliyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
TSK harekete geçti: Akıllı telefon için ağır cezalar masada
Torba kanun teklifin birinci bölüm görüşmeleri tamamlandı
GENAR: İmamoğlu lehine oluşan hava dağılmaya başladı
Bakan Bekir Pakdemirli de, Sağlık Bakanı gibi, mülakattan vazgeçsin
Yarın açıklanacak Yargı Reformu'nda 'af' çıkabilir
Emekli hakim ve iki avukat kızını 'cin çarptı'
BES'de Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
İmamoğlu'na bağış Avrupa'ya sıçradı
Askerlik teklifi, bayramdan sonra Meclis'te görüşülecek
12 bin sağlık personeli alımında en büyük pay bu illerin!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ibb'nin ağaç sulatmak için 7.6 milyon tl ödemesi 3
Della 4
Vatan sana canım feda 4
para din kurulunun fetvasına göre dağıtalacak 2
yılmaz erdoğan 2
yaş almasına rağmen karizmasını güzelliğini kaybetmeyenler 3
sözlük moderatörlerine tavsiyeler 4
doğum günümü bile kutlamadılar 2
zorunlu dersler 1
şüphe 4
SON İLANLAR
Avanos Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Aydın Kuşadası Belediyesi Geçici 46 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 42 İşçi Alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 İşçi Alacak
Balıkesir Gömeç Belediyesi 9 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Yenişehir Belediyesi 68 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam