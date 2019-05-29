Askerlik teklifi, bayramdan sonra Meclis'te görüşülecek
Yeni askerlik teklifi, bayramdan sonra mecliste görüşülecek. Bu gelişme, bayram öncesi erken terhis durumunun olmayacağını anlamına gelmektedir.
|29 Mayıs 2019 10:08
|Yazdır
Yeni askerlik sistemini kapsayan Askeralma Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri Ramazan Bayramı sonrasına ertelendi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenen Askeralma Kanunu Teklifi'nin müzakereleri bayram sonrasında gerçekleştirilecek.
Meclis, 1-9 Haziran'da ara vereceği için 65 maddeden oluşan kapsamlı bir teklif olan düzenlenmenin görüşmeleri bayram tatili sonrası yapılacak.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|AYM'den Özhaseki ve Zeybekci'nin başvurularına ret
29 Mayıs 2019 11:52
|Pençe harekatında 2 asker yaralandı
29 Mayıs 2019 11:26
|AYM'den Kılıçdaroğlu ve CHP'nin başvurularına ret
29 Mayıs 2019 11:16
|'Pakistan'daki FETÖ'cüler Etiyopya'ya kaçtı'
29 Mayıs 2019 11:14
|Pençe Harekatı ilk kez 'yerli ve milli' füze kullanıldı
29 Mayıs 2019 10:51
|Savcı, babasını öldüren kıza ağır tahrik indirimi istedi
29 Mayıs 2019 09:32
|GENAR: İmamoğlu lehine oluşan hava dağılmaya başladı
29 Mayıs 2019 09:22
|Yarın açıklanacak Yargı Reformu'nda 'af' çıkabilir
29 Mayıs 2019 09:14
|Erken terhis bayram sonrasına kalabilir
29 Mayıs 2019 08:55
|FETÖ koyun budunu hisse olarak sattı
29 Mayıs 2019 08:48