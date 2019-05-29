Kayıp çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu
|29 Mayıs 2019 10:37
|Yazdır
Yüreğir Hidroelektrik Santrali (HES) kapaklarındaki su birikintisinde bir kişinin hareketsiz olduğu ve boğulmuş olabileceği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları çalışmada sudan çıkarılan cesedin, iki gündür kayıp olarak aranan 12 yaşındaki Üzeyir Tamer'e ait olduğunu tespit etti.
Çocuğun ailesinin bilgilendirilmesinin ardından olay yerine gelen anne Selma ve baba Hacı Tamer güçlükle sakinleştirildi.
Yapılan incelemelerin ardından Tamer'in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Üzeyir Tamer'in olay günü arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalına gittiği, yüzme bilmeyen çocuğun önce ayakkabısının şaka amaçlı suya atıldığı, daha sonra da çocuğun arkadaşları tarafından kanala itildiği ileri sürüldü.
Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde yaşayan Üzeyir Tamer iki gün önce kaybolması üzerine yakınları durumu polise bildirmişti. Bunun üzerine kayıp çocuk için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında arama çalışması başlatılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bayram tatili trafiğine 'drone' önlemi
29 Mayıs 2019 11:55
|AYM'den Özhaseki ve Zeybekci'nin başvurularına ret
29 Mayıs 2019 11:52
|FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası
29 Mayıs 2019 11:44
|Yargının yeni yol haritası yarın açıklanıyor
29 Mayıs 2019 11:28
|AYM'den Kılıçdaroğlu ve CHP'nin başvurularına ret
29 Mayıs 2019 11:16
|İstanbul'da sahte evrak operasyonu: 250 sahte mühür ele geçirildi
29 Mayıs 2019 11:11
|Yargıtaydan 'Mor beyin ve CGNAT' kararı
29 Mayıs 2019 11:08
|'S-400'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor'
29 Mayıs 2019 10:56
|'Gençlerle iletişimi olan, onlarla ilgili faaliyetleri bulunan bir bakanlığız'
29 Mayıs 2019 10:53
|Hayırsever iş adamları 'veresiye defteri' satın aldı
29 Mayıs 2019 10:40