12 bin sağlık personeli alımında en büyük pay bu illerin!

Diğer taraftan 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında en çok kontenjan tahsisi büyükşehirlere yapıldı.

Örneğin Ankara'ya 2.174, İstanbul'a ise 1.231 personel alınacak.

En fazla personel alımı yapılacak diğer iller şu şekilde:

Bursa: 733

Gaziantep: 418

Kayseri: 363

Adana: 349

Konya: 346

Manisa: 333

Şanlıurfa: 277

Hemşire, ebe, fizyoterapist ve sağlık teknikeri unvanlarında her il için kontenjan ayrıldı

Ebe için en çok kontenjan ayrılan il ise İstanbul oldu. İstanbul'u 57 kontenjanla Yozgat takip ediyor.

Sağlık teknikeri unvanında ise en çok kontenjan tahsis edilen il 370 adet ile İstanbul oldu. İstanbul'u 145 ile Ankara, 99 ile Bursa takip ediyor.