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12 bin sağlık personeli alımında en büyük pay bu illerin!

12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında, en çok kontenjan tahsisi büyükşehirlere yapıldı.12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına dair süreç devam ediyor. Bakanlık şuan için gerekli bürokratik izin işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. İzin işlemleri tamamlanınca, ilana çıkılacak.
 29 Mayıs 2019 10:39
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12 bin sağlık personeli alımında en büyük pay bu illerin!

Diğer taraftan 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında en çok kontenjan tahsisi büyükşehirlere yapıldı.

Örneğin Ankara'ya 2.174, İstanbul'a ise 1.231 personel alınacak.

En fazla personel alımı yapılacak diğer iller şu şekilde:

Bursa: 733
Gaziantep: 418
Kayseri: 363
Adana: 349
Konya: 346
Manisa: 333
Şanlıurfa: 277

Hemşire, ebe, fizyoterapist ve sağlık teknikeri unvanlarında her il için kontenjan ayrıldı

Ebe için en çok kontenjan ayrılan il ise İstanbul oldu. İstanbul'u 57 kontenjanla Yozgat takip ediyor.

Sağlık teknikeri unvanında ise en çok kontenjan tahsis edilen il 370 adet ile İstanbul oldu. İstanbul'u 145 ile Ankara, 99 ile Bursa takip ediyor.
Memurlar.Net - Özel

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