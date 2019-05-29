12 bin sağlık personeli alımında en büyük pay bu illerin!
|29 Mayıs 2019 10:39
|Yazdır
Diğer taraftan 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında en çok kontenjan tahsisi büyükşehirlere yapıldı.
Örneğin Ankara'ya 2.174, İstanbul'a ise 1.231 personel alınacak.
En fazla personel alımı yapılacak diğer iller şu şekilde:
Bursa: 733
Gaziantep: 418
Kayseri: 363
Adana: 349
Konya: 346
Manisa: 333
Şanlıurfa: 277
Hemşire, ebe, fizyoterapist ve sağlık teknikeri unvanlarında her il için kontenjan ayrıldı
Ebe için en çok kontenjan ayrılan il ise İstanbul oldu. İstanbul'u 57 kontenjanla Yozgat takip ediyor.
Sağlık teknikeri unvanında ise en çok kontenjan tahsis edilen il 370 adet ile İstanbul oldu. İstanbul'u 145 ile Ankara, 99 ile Bursa takip ediyor.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kalkınma ajanslarına artık 'her' personel alınmayacak
29 Mayıs 2019 09:15
|Bakan Bekir Pakdemirli de, Sağlık Bakanı gibi, mülakattan vazgeçsin
29 Mayıs 2019 00:03
|Üniversite sağlık kurulu raporu şartını ilandan kaldırdı
28 Mayıs 2019 09:50
|Sağlık Bakanı'ndan mülakat açıklaması
24 Mayıs 2019 16:37
|Araştırma görevlisi kadrosuna başvuruda heyet raporu neden istenir?
24 Mayıs 2019 14:05
|En çok hemşire Ankara'ya alınacak
24 Mayıs 2019 12:35
|12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında, unvan bazında alım sayıları
24 Mayıs 2019 10:21
|SGK'ya sözlü sınavla 400 personel alınacak
24 Mayıs 2019 08:00
|Sağlık Bakanı dağılımı açıkladı, 'KPSS ile olacak' dedi
23 Mayıs 2019 23:13
|Erdoğan: 30 bin yeni sağlık çalışanı istihdam edilecek
23 Mayıs 2019 21:21