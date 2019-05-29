Hayırsever iş adamları 'veresiye defteri' satın aldı

Osmanlı'dan kalan geleneği sürdüren Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şubesi, borçların yazılı olduğu veresiye defterini satın aldı.

MÜSİAD Trabzon Şubesi üyeleri, Değirmendere Mahallesi Sezai Uzay Caddesi'ndeki İsmail Aydın'a ait bakkalı ziyaret ederek Osmanlı döneminde sürdürülen geleneğe göre veresiye defterini satın almak istediklerini belirtti.

Aydın ile defterdeki borcu belirleyen iş adamları, mahallelinin esnafa borcunu tespit etti. Yapılan pazarlık sonucu Aydın'a 6 bin 500 lira teklif eden iş adamları, mahallelinin borcunun bulunduğu veresiye defterini satın aldı.

Ramazan ayında borçluların defterinin satın alınmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Aydın, "Osmanlı'da sürdürülen ve 'zimem' defteri olarak bilinen veresiye defterimi MÜİSAD'a verdim. Ben hakkımı helal ediyorum, emeği geçenlere de teşekkür ediyorum." diye konuştu.