Pençe Harekatı ilk kez 'yerli ve milli' füze kullanıldı
|29 Mayıs 2019 10:51
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk edilen ve bugün ikinci gününe giren kara harekatı adım adım ilerliyor.
Hakurk'a yönelik düzenlenen operasyona Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 10. Komando
Tugayı ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrindeki askerler katılırken,
Derecek ilçesindeki askeri birlikler tarafından da ateş destek vasıtalarıyla
PKK hedefleri vuruldu.
'Pençe' operasyonu kapsamında ilk kez yerli ve milli olan 'Bora' balistik füzesi kullanıldı. Derecik ilçe merkezindeki askeri birliklerden fırlatılan füzeler hedeflere tam isabet ederken, şimdiye kadar ise 15 kişinin etkisiz hale getirildi bildirildi.
TÜRKİYE'NİN BALİSTİK FÜZESİ BORA
ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen Bora füzesi, ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturuyor. Bora füzesi; zamanında, doğru ve etkili ateş gücü oluşturarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği sağlıyor.
Füze, ROKETSAN üretimi Bora silah sistemi ile entegrasyon için uygun ara yüze sahip diğer platformlardan fırlatılabiliyor. Dikey atış ile hedefi tam isabetle vuran Bora, 280 kilometrenin üzerindeki menzili ile de önemli bir savunma kaynağı konumunda.
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