1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pençe Harekatı ilk kez 'yerli ve milli' füze kullanıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen 'Pençe' operasyonu kapsamında ilk kez yerli ve milli olan 'Bora' füzesi kullanıldı.
 29 Mayıs 2019 10:51
Yazdır
Pençe Harekatı ilk kez 'yerli ve milli' füze kullanıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk edilen ve bugün ikinci gününe giren kara harekatı adım adım ilerliyor.

Hakurk'a yönelik düzenlenen operasyona Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 10. Komando Tugayı ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrindeki askerler katılırken, Derecek ilçesindeki askeri birlikler tarafından da ateş destek vasıtalarıyla PKK hedefleri vuruldu.
'Pençe' operasyonu kapsamında ilk kez yerli ve milli olan 'Bora' balistik füzesi kullanıldı. Derecik ilçe merkezindeki askeri birliklerden fırlatılan füzeler hedeflere tam isabet ederken, şimdiye kadar ise 15 kişinin etkisiz hale getirildi bildirildi.

TÜRKİYE'NİN BALİSTİK FÜZESİ BORA

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen Bora füzesi, ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturuyor. Bora füzesi; zamanında, doğru ve etkili ateş gücü oluşturarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği sağlıyor.

Füze, ROKETSAN üretimi Bora silah sistemi ile entegrasyon için uygun ara yüze sahip diğer platformlardan fırlatılabiliyor. Dikey atış ile hedefi tam isabetle vuran Bora, 280 kilometrenin üzerindeki menzili ile de önemli bir savunma kaynağı konumunda.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AYM'den Özhaseki ve Zeybekci'nin başvurularına ret
29 Mayıs 2019 11:52		 Pençe harekatında 2 asker yaralandı
29 Mayıs 2019 11:26
AYM'den Kılıçdaroğlu ve CHP'nin başvurularına ret
29 Mayıs 2019 11:16		 'Pakistan'daki FETÖ'cüler Etiyopya'ya kaçtı'
29 Mayıs 2019 11:14
Askerlik teklifi, bayramdan sonra Meclis'te görüşülecek
29 Mayıs 2019 10:08		 Savcı, babasını öldüren kıza ağır tahrik indirimi istedi
29 Mayıs 2019 09:32
GENAR: İmamoğlu lehine oluşan hava dağılmaya başladı
29 Mayıs 2019 09:22		 Yarın açıklanacak Yargı Reformu'nda 'af' çıkabilir
29 Mayıs 2019 09:14
Erken terhis bayram sonrasına kalabilir
29 Mayıs 2019 08:55		 FETÖ koyun budunu hisse olarak sattı
29 Mayıs 2019 08:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:03 - Mağazalardaki müziğin satın alma kararına etkisi12:02 - Hakim, mini etekli avukata tepki gösterdi11:55 - Bayram tatili trafiğine 'drone' önlemi11:52 - AYM'den Özhaseki ve Zeybekci'nin başvurularına ret11:44 - FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası11:40 - 'Sıcaklarda kalbinizi korumak için beyaz ve bol giysiler giyin'11:28 - Yargının yeni yol haritası yarın açıklanıyor11:26 - Pençe harekatında 2 asker yaralandı11:25 - FETÖ'nün KOSGEB yapılanmasında 26 sanığa15 yıla kadar hapis cezası istendi11:18 - Diyanet, 2018 Vaizlik sınav sonuçlarını açıkladı
11:18 - Klavye şampiyonu şube müdürü, yeni dünya rekorunun peşinde11:16 - AYM'den Kılıçdaroğlu ve CHP'nin başvurularına ret11:14 - 'Pakistan'daki FETÖ'cüler Etiyopya'ya kaçtı'11:11 - İstanbul'da sahte evrak operasyonu: 250 sahte mühür ele geçirildi11:10 - Aqua Di Polo saat, 34 TL'den başlayan fiyatlarla11:08 - Yargıtaydan 'Mor beyin ve CGNAT' kararı11:01 - Kışla'daki Sedat Peker videosuna soruşturma11:00 - YÖK Başkanı: MEB'in lise çalışmasını irdeliyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
TSK harekete geçti: Akıllı telefon için ağır cezalar masada
Torba kanun teklifin birinci bölüm görüşmeleri tamamlandı
GENAR: İmamoğlu lehine oluşan hava dağılmaya başladı
Bakan Bekir Pakdemirli de, Sağlık Bakanı gibi, mülakattan vazgeçsin
Yarın açıklanacak Yargı Reformu'nda 'af' çıkabilir
Emekli hakim ve iki avukat kızını 'cin çarptı'
BES'de Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
İmamoğlu'na bağış Avrupa'ya sıçradı
Askerlik teklifi, bayramdan sonra Meclis'te görüşülecek
12 bin sağlık personeli alımında en büyük pay bu illerin!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
28.05.2019 imamoğlu'nun esnafla olan diyaloğu 4
pıslı 1
ayrılık sonradan kor yavaş yavaş 4
venhar sağıroğlu 1
emre belözoğlu'nun fenerbahçe'ye transferi 2
çöl sıcakları 1
abdullah şevki 4
hakimle avukat arasındaki etek boyu tartışması 1
lionel messi 1
110110 0101110 6
SON İLANLAR
Avanos Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Aydın Kuşadası Belediyesi Geçici 46 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 42 İşçi Alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 İşçi Alacak
Balıkesir Gömeç Belediyesi 9 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Yenişehir Belediyesi 68 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam