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'Gençlerle iletişimi olan, onlarla ilgili faaliyetleri bulunan bir bakanlığız'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından davet ettiği gençlerle sahurda bir araya geldi - Bakan Mustafa Varank:- "Sosyal medya, özellikle gençlerin rağbet ettiği, orada vakit geçirdiği bir ortam. Dolayısıyla onların dilini yakalayabilmek önemli. Bugün de güzel bir iş yapalım dedik. Takipçilerimizi Atatürk Orman Çiftliği'nde sahura davet ettim"- "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak zaten gençlerle iletişimi olan, onlarla ilgili faaliyetleri bulunan bir bakanlığız. Bunu da en etkin biçimde yapabilmek için sosyal medyayı etkili kullanarak netice aldığımıza inanıyoruz. Böyle faaliyetlerimize devam edeceğiz"
 29 Mayıs 2019 10:53
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'Gençlerle iletişimi olan, onlarla ilgili faaliyetleri bulunan bir bakanlığız'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından davet ettiği gençlerle sahurda buluştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sosyal medyayı etkin olarak kullanmasıyla bilinen Varank, sahur vakti yaklaşırken, kişisel Twitter hesabından "Gençler! Atatürk Orman Çiftliği civarında bu gece bir sahur yapsak kimler gelir?" paylaşımında bulundu.

Varank'a olumlu yanıtlar gecikmezken, bir genç kızın "Babam o saatte yollamaz, bir yol varsa gelmek isteriz ama..." cevabı üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmi Twitter hesabı devreye girdi. Buradan, "Merhaba, telefon numaranızı DM üzerinden alabilir miyiz?" sorusu yöneltildi. Mesajı yazan genç kızın bilgi vermesiyle babasından izin alınarak, sahur davetine katılımı sağlandı.

- Gençlerle sohbet

Sahura davet edilen gençler, 2 saat gibi kısa sürede Bakan Varank ile Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bir kokoreççide buluştu. Çoğunluğu üniversiteli öğrencilerden oluşan gençler Varank'a teşekkür ederek, karşılaştıkları sorunları anlattı. Varank, sahur boyunca gençlerle tek tek tokalaştı, sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sahurun ardından ulaşım imkanı olmayan gençler, araçlarla evlerine ve yurtlarına teslim edildi.

Daveti sosyal medyadan öğrenen ve ardından sahura katılan bir genç, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait bir yurtta kaldığını, yurt müdürüne durumu anlatmasına karşın önce inandıramadığını belirterek, "Kendisiyle fotoğraf çekilirsem izin verebileceğini söyledi. Sağ olsun kendisiyle fotoğraf çektirdik, izin aldık ve buradayız." dedi.

Gençler, Varank'ın hibrit makam aracı tercihini takdir ederek, fırsat buldukça toplu taşım araçlarını kullanmasına da dikkati çekti.

- "Bazıları inanamadı"

Varank, sosyal medyadan gençlere yönelik sahur davetine ilişkin, "Sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya çalışan bir insanım. Uzun yıllardır da kullanıyorum. Sosyal medya, özellikle gençlerin rağbet ettiği, orada vakit geçirdiği bir ortam. Dolayısıyla onların dilini yakalayabilmek önemli. Bugün de güzel bir iş yapalım dedik. Takipçilerimizi Atatürk Orman Çiftliği'nde sahura davet ettim. Gelen cevaplardan, bazılarının buna inanmadığını da gördüm ama buraya gelerek, bizzat yaşayarak memnuniyetini ifade edenler var. Oldukça güzel geri dönüşler aldık." ifadelerini kullandı.

Çağrıya olumlu yanıt veren herkesi davet edemediklerini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Burada 60-70 kişi var. İnşallah bir sonraki davetimizi yine sosyal medya üzerinden, spontane bir biçimde yaparız. Daha fazla, bütün cevap verenleri davet edebileceğimiz bir etkinlik gerçekleştiririz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak zaten gençlerle iletişimi olan, gençlerle ilgili faaliyetleri bulunan bir bakanlığız. Bunu da en etkin biçimde yapabilmek için sosyal medyayı etkili kullanarak netice aldığımıza inanıyoruz. Böyle faaliyetlerimize devam edeceğiz. Hem bizler memnun olduk hem de buraya gelen kardeşlerimiz."
Anadolu Ajansı
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