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Kışla'daki Sedat Peker videosuna soruşturma

Öte yandan yenisafak.com'un güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre Sedat Peker ile ilgili çekilen videoya ilişkin de soruşturma başlatıldı.
 29 Mayıs 2019 11:01
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Kışla'daki Sedat Peker videosuna soruşturma

Son olarak sosyal medyada yayınlanan bir görüntü bu konudaki hassasiyeti bir kez daha gündeme taşıdı.

Görüntülerde, bir çavuşun, askerlere, "Devler gelir devler gider, tek dev kalır Sedat Peker. Yürüyüş kararı sayılacak. Say!" sözleriyle emir verdiği görülürken, grup içindeki bir askerin, Sedat Peker için, "Bir umuttur yaşamak reis" ifadelerini kullandığı fark ediliyor.

Yenisafak.com'un güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre söz konusu görüntüde yaşananlarla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.
Yeni Şafak
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