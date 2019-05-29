İstanbul'da sahte evrak operasyonu: 250 sahte mühür ele geçirildi
|29 Mayıs 2019 11:11
|Yazdır
Başta terör örgütü üyeleri olmak üzere aranan kişilere sahte kimlik ve resmi belge düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte belge düzenlemek suçundan uzun süredir aranan M.K'nin Avcılar'da bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları takip sonucu Avcılar'daki bir eve düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan aramada, noter, belediye, evlendirme daireleri, nüfus ve emniyet müdürlükleri gibi çeşitli kurumlara ait il ve ilçe bazında tasnif edilmiş 250 sahte mühür, çok miktarda sahte plaka, sürücü ve trafik tescil belgeleri, çeşitli kurumlara ait diploma ve eğitim belgeleri ile sahte belgelerin yapımında kullanılan özel üretim ve basım malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheli M.K'nin başta terör örgütü üyeleri olmak üzere aranan, yurt dışına kaçmak isteyen veya yurt içinde yakalanmak istemeyen kişilere sahte nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi ile çalıntı, haciz veya yakalama kaydı bulunan araçlara sahte trafik tescil belgesi, çeşitli işlemlerde kullanılmak üzere diploma, ustalık ve kalfalık belgeleri düzenlediği tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bayram tatili trafiğine 'drone' önlemi
29 Mayıs 2019 11:55
|AYM'den Özhaseki ve Zeybekci'nin başvurularına ret
29 Mayıs 2019 11:52
|FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası
29 Mayıs 2019 11:44
|Yargının yeni yol haritası yarın açıklanıyor
29 Mayıs 2019 11:28
|AYM'den Kılıçdaroğlu ve CHP'nin başvurularına ret
29 Mayıs 2019 11:16
|Yargıtaydan 'Mor beyin ve CGNAT' kararı
29 Mayıs 2019 11:08
|'S-400'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor'
29 Mayıs 2019 10:56
|'Gençlerle iletişimi olan, onlarla ilgili faaliyetleri bulunan bir bakanlığız'
29 Mayıs 2019 10:53
|Hayırsever iş adamları 'veresiye defteri' satın aldı
29 Mayıs 2019 10:40
|Mansur Yavaş 'Sosyal denge tazminatı' sözleşmesini imzaladı
29 Mayıs 2019 10:38