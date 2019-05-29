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Diyanet, 2018 Vaizlik sınav sonuçlarını açıkladı

2018 Yılı Vaizlik Giriş Sınavı (Sözlü) Sonuç Duyurusu
 29 Mayıs 2019 11:18
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Diyanet, 2018 Vaizlik sınav sonuçlarını açıkladı

2018 Yılı Vaizlik Giriş Sınavı (Sözlü) Sonuç Duyurusu

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2018 Yılı Vaizlik Giriş Sınavına (Sözlü) katılan adaylar sınav sonuçlarını kullanıcı hesapları vasıtasıyla https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

Atama işlemlerine ilişkin hususlar daha sonra Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığı tarafından ilan edilecektir.

İlgililere duyurulur.

DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Memurlar.Net
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