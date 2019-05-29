1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Klavye şampiyonu şube müdürü, yeni dünya rekorunun peşinde

Dünyada klavyeyi en hızlı kullanan kişi unvanını elinde bulunduran, 18 Türkiye ve 7 dünya şampiyonluğuna sahip Adalet Bakanlığı personeli Celal Aşkın, 30 dakikada 23 bin 800 vuruşluk rekorunu kırmayı hedefliyor
 29 Mayıs 2019 11:18
Yazdır
Klavye şampiyonu şube müdürü, yeni dünya rekorunun peşinde

- Dünyada klavyeyi en hızlı kullanan kişi unvanını elinde bulunduran Adalet Bakanlığı personeli Celal Aşkın, 30 dakikada 23 bin 800 vuruşluk rekorunu kırarak, bir kez daha dünya şampiyonu olmak istiyor.

Uluslararası klavye şampiyonalarında 4 kez dünya rekoru kıran Aşkın, 12 yıldır katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok kez birinciliği kazandı.

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında şube müdürü olarak görev yapan Aşkın, AA muhabirine, F klavyeyi, Gümüşhane Adalet Meslek Lisesinde öğrenciyken kullanmaya başladığı daktilo sayesinde öğrendiğini belirtti.

İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunda öğrenim gördüğü yıllarda F klavyede 10 parmak yazma çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Aşkın, daktilo dersine giren öğretmeninin teşvikiyle yarışmalara katıldığını söyledi.

Aşkın, ilk kez 2007'de Türkiye şampiyonasına katıldığını ifade ederek, "Yarışmalarda derece elde edemeyeceğimi düşünüyordum ama ilk katıldığımda Türkiye şampiyonluğunu kazandım. Bu, yarışmalarda derece elde edemeyeceğime dair ön yargımı kırdı." dedi.

Yarışmanın düzenlendiği yerde F klavyenin mucidi Dr. İhsan Sıtkı Yener ile tanışma fırsatı bulduğunu belirten Aşkın, Yener'den aldığı eğitim ve desteklerin ardından dünya şampiyonalarında da yarıştığını kaydetti.

- "Hedefim, ülkeme yeni dünya rekoru kazandırmak"

Aşkın, 2007'den bu yana ulusal ve uluslararası yarışmalara aralıksız katıldığını anlatarak, "Şu ana kadar 18 Türkiye şampiyonluğu, 4'ü dünya rekoru olmak üzere 7 dünya şampiyonluğu kazandım. Uluslararası şampiyonalarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve yeni rekorlar kırmak için çalışmaya devam ediyorum." diye konuştu.

Sardunya Adası'ndaki Cagliari şehrinde temmuzda düzenlenecek 2019 Dünya Bilgisayar Şampiyonası'na Adalet Bakanlığının desteğiyle katılacağını belirten Aşkın, şöyle devam etti:

"Şampiyonalara hazırlanırken daima kendimle yarışıyorum. Bu nedenle yarışmalarda elimden gelenin en iyisini yaparak kendi derecemi geçmeye çalışıyorum. 2017'de 30 dakikada 23 bin 800 vuruş yaptım. Yani dakikada hatasız 151 kelime yazarak dünya rekoru kırdım. Bu yılki hedefim 30 dakikada 24 binden fazla vuruş yaparak, ülkeme yeni dünya rekoru ve şampiyonluk kazandırmak."

- "Hızlı yazmak için en uygunu F klavye"

Dünya şampiyonu olduğunda diğer ülke yarışmacılarının şaşkınlıkla parmaklarının videolarını çektiğini söyleyen Aşkın, şampiyonluklar kazanmasında F klavyenin tasarımının da büyük katkısı olduğunu bildirdi.

Hızlı yazmak isteyenlerin F klavye kullanması gerektiğini vurgulayan Aşkın, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaygın olarak F ve Q klavye kullanılıyor. Bunlardan, hızlı yazmak isteyenler için en uygunu F klavyedir. Q klavye, yavaş yazmak için tasarlanmıştır. F klavye ise Türkçedeki sözcükler incelenerek en çok kullanılan harfler parmaklarda en işlek yerlere gelecek şekilde hızlı yazım için dizayn edilmiştir. Örneğin, A harfi F klavyede işaret parmağa denk gelirken, Q klavyede serçe parmağa denk gelir. Gençlere ve hızlı yazmak isteyenlere F klavye kullanmalarını ve çalışmalarını 10 parmak kullanarak yapmalarını tavsiye ederim."

- "Bilgi ve tecrübelerimi gençlerle paylaşıyorum"

Aşkın, hem Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı çatısı altında hem de katip adayları ile meslek lisesi öğrencilerine eğitim ve seminerler verdiğini dile getirdi.

Bu eğitimlerde bilgi ve tecrübelerini gençlerle paylaştığını belirten Aşkın, "Okullardan gelen talepleri de geri çevirmeyerek, liselerdeki öğrenciler için seminerler düzenliyorum. Onlara, F klavyeyi, zabıt katipliği mesleğini, gelecekte Adalet Bakanlığı bünyesinde ne gibi görevlerde bulunabileceklerini anlatıyorum." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Artık herkes tren makinisti olamayacak
20 Mayıs 2019 09:12		 Hostes ve pilota bağımlılık testi geliyor
14 Mayıs 2019 09:13
2 Türk öğretmene, yurtdışından büyük ödül
13 Mayıs 2019 10:39		 Hemşireler haftası kutlanıyor
12 Mayıs 2019 13:43
Camide imam,salonda kick boks antrenörü
11 Mayıs 2019 15:17		 Bekçiler, gece boyunca, dolaşmak zorunda mıdır?
30 Nisan 2019 11:29
Muhasebeci ve mali müşavirler meslektaş milletvekilleriyle buluştu
30 Nisan 2019 11:28		 Türk Emniyetinin ilk kadın helikopter pilotu, tarihe geçti
26 Nisan 2019 22:47
Geleneksel tıp uygulamalarında ödül alan 3 profesör
26 Nisan 2019 21:40		 İmamlar hutbeyi 'prompter'den okuyacak
26 Nisan 2019 11:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:03 - Mağazalardaki müziğin satın alma kararına etkisi12:02 - Hakim, mini etekli avukata tepki gösterdi11:55 - Bayram tatili trafiğine 'drone' önlemi11:52 - AYM'den Özhaseki ve Zeybekci'nin başvurularına ret11:44 - FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası11:40 - 'Sıcaklarda kalbinizi korumak için beyaz ve bol giysiler giyin'11:28 - Yargının yeni yol haritası yarın açıklanıyor11:26 - Pençe harekatında 2 asker yaralandı11:25 - FETÖ'nün KOSGEB yapılanmasında 26 sanığa15 yıla kadar hapis cezası istendi11:18 - Diyanet, 2018 Vaizlik sınav sonuçlarını açıkladı
11:18 - Klavye şampiyonu şube müdürü, yeni dünya rekorunun peşinde11:16 - AYM'den Kılıçdaroğlu ve CHP'nin başvurularına ret11:14 - 'Pakistan'daki FETÖ'cüler Etiyopya'ya kaçtı'11:11 - İstanbul'da sahte evrak operasyonu: 250 sahte mühür ele geçirildi11:10 - Aqua Di Polo saat, 34 TL'den başlayan fiyatlarla11:08 - Yargıtaydan 'Mor beyin ve CGNAT' kararı11:01 - Kışla'daki Sedat Peker videosuna soruşturma11:00 - YÖK Başkanı: MEB'in lise çalışmasını irdeliyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
TSK harekete geçti: Akıllı telefon için ağır cezalar masada
Torba kanun teklifin birinci bölüm görüşmeleri tamamlandı
GENAR: İmamoğlu lehine oluşan hava dağılmaya başladı
Bakan Bekir Pakdemirli de, Sağlık Bakanı gibi, mülakattan vazgeçsin
Yarın açıklanacak Yargı Reformu'nda 'af' çıkabilir
Emekli hakim ve iki avukat kızını 'cin çarptı'
BES'de Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
İmamoğlu'na bağış Avrupa'ya sıçradı
Askerlik teklifi, bayramdan sonra Meclis'te görüşülecek
12 bin sağlık personeli alımında en büyük pay bu illerin!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Vatan sana canım feda 4
Çemkirme eylemi 3
doğum günümü bile kutlamadılar 2
yılmaz erdoğan 2
imamoğlu vatandaşa tokat attı 3
kabak tatlısı 1
tamiri imkansız 6
01.06.2019 tottenham vs liverpool maçı 2
samsun valisinin 1.7 milyonluk makam aracı 4
Sarf 1
SON İLANLAR
Avanos Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Aydın Kuşadası Belediyesi Geçici 46 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 42 İşçi Alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 İşçi Alacak
Balıkesir Gömeç Belediyesi 9 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Yenişehir Belediyesi 68 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam