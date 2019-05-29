Pençe harekatında 2 asker yaralandı
MSB: Hakurk'a düzenlenen pençe harekatında 2 asker yaralandı
|29 Mayıs 2019 11:26
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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde sürdürülen "Pençe Harekatı"nda 2 asker yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk'ta 27 Mayıs'ta başlatılan "Pençe Harekatı"nda, PKK'lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettiği bildirildi.
İki askerin yaralandığı belirtilen açıklamada, "Olayda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.
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