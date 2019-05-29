29 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
|29 Mayıs 2019 13:55
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15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 29 Mayıs 2019 tarihi itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları FETÖ'nün kadın yapılanmasında 'renklendirme' yöntemi İzmir'de FETÖ operasyonu: 8 askere gözaltı Yargıtaydan 'Mor beyin ve CGNAT' kararı FETÖ'nün KOSGEB yapılanmasında 26 sanığa15 yıla kadar hapis cezası istendi FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası
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