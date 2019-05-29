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Mağazalardaki müziğin satın alma kararına etkisi

Araştırmalar mağazalardaki müzik yayınının çalışan ve tüketici davranışları üzerinde belirleyici olduğunu, perakendecilerin yüzde 78'inin hem satış hem de personel verimliliğini artırmak için müziği bir araç olarak kullandığını gösteriyor. Araştırmalara göre müziğin satın alma kararına etkisi ise yüzde 40'ın üzerinde
 29 Mayıs 2019 12:03
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Mağazalardaki müziğin satın alma kararına etkisi

Araştırmalara göre müzik, tüketicilerin satın alma eğilimlerini ve marka sadakatlerini şekillendiriyor. Mağazalarda yapılan müzik yayınları tüketiciyi pozitif olarak etkileyerek o mekanda kalma sürelerini de tüketim eğilimlerini de artırıyor. Perakende sektöründe faaliyet gösteren her beş KOBİ'den biri mağazasında müzik yayını yapmazsa, satışlarının düşeceğine inanıyor. Çalışanların yüzde 61'i ise müziğin performanslarına olumlu yansıdığını belirtiyor.

Tüketici eğilim araştırmaları bu sonucu destekliyor

Yapılan tüketici eğilimleri araştırmaları da bu sonuçları destekliyor. Mağaza müşterilerinin yüzde 60'ı çalan parçalara göre o noktada geçirdikleri süreyi artırdıklarını dile getiriyor. Yine perakendecilerin yüzde 78'i hem satış hem de personel verimliliğini artırmak için müzik yayınını bir araç olarak kullanıyor. Tüketiciyle bire bir temas noktası bulunan markaların dörtte biri ise müzik yayını olmadan işlerinin sağlıklı yürümeyeceği konusunda hem fikir.

SMG'nin Türkiye'de 10 binden fazla noktaya kapalı devrede yasal müzik, anons ve reklam hizmeti sunduğunu belirten SMG'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetici Ortağı Gül Gürer Alimgil, "SMG, mevcut pazarın yüzde 50'sine tek başına hizmet veriyor. Müzik ile teknolojiyi birleştiren SMG, Türkiye'de halka açık mekanlarda kapalı devre yasal müzik yayınının yanı sıra anons ve jingle yayını da yapıyor. Binlerce şubeli market zincirlerinden butik mağazalara kadar geniş bir işletme yelpazesine seslenen SMG, Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin birebir tüketiciyle temasa geçen kısmının yüzde 80'ini portföyünde tutuyor" dedi.

"Müşterilerin yüzde 77'si müzik şart diyor"

Müziğin tüketici eğilimleri üzerindeki sihrini hizmet verdikleri 700'e yakın kurumda gözlemlediklerini belirten Alimgil, şunları söyledi: "Günümüzde markalar ürün ve fiyat konusunda radikal farklılıklar gösteremedikleri için hem müşteri hem de çalışan kanadını memnun etmeye odaklanıyor. Kendilerini doğru ifade edecekleri, özgün bir mağaza atmosferi oluşturmak artık kurumlar için şart oldu. Bu noktada pazarlama iletişim araçlarının kıymeti her geçen gün artıyor. Araştırmalar gösteriyor ki müşterilerin yüzde 90'ı müzik yayını yapan mağazaları tercih ediyor. Yüzde 77'si ideal bir atmosfer oluşması için müziğin şart olduğunu, yüzde 74'ü de müzik yayını yapılan noktalarda kendini daha rahat hissettiğini söylüyor. Bu durum çalışanlar için de aynı. Çalışanların yüzde 99'una göre müzik ortamı alışverişe daha elverişli bir hale getiriyor. Kısacası müzik hem çalışan hem de tüketici için olmazsa olmaz".

Saatine ve özel günlere göre özel müzik yayını

Doğru müziğin önemine değinen Gül Gürer Alimgil, Türkiye'de bu konu üzerinde yapılan bir araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 47'sinin mağazada çalınan müziğin en önemli işitsel veri olduğunu düşündüğünü belirterek, "Mağazada çalan müziğin markayla, sezonla hatta saat ile uyumu büyük önem kazanıyor. Sunduğumuz hizmette; işletmenin imajına, hedef kitlesine ve ruhuna uygun olarak yayınlanması gereken müzik tarzına, firma yetkilileri ve SMG'nin tecrübeli müzik yönetmenleri birlikte karar veriyor. Güne, saate ve döneme özgü yayın yapılabiliyor. Örneğin; yılbaşı döneminde yılbaşı müzikleri, sevgililer gününde aşk şarkıları, sabah saatlerinde daha düşük tempolu, hafta sonları daha hareketli şarkılardan oluşan müzik listeleri yayınlanabiliyor. Çok şubeli markalarda her nokta için aynı ya da ayrı müzik ve anons yayını programlanabiliyor. Şarkılar gün içinde değişik saatlere göre düzenlenebiliyor. Müzik oynatıcısındaki içerikler, müşterilerinin isteği doğrultusunda SMG tarafından uzaktan güncellenebiliyor. Tüm bu detaylar satışa yüksek oranda olumlu katkılar sunuyor. Unutulmamalı ki müziğin satın alma kararına etkisi ortalama yüzde 41" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı
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