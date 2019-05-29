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Hamile çocuklar için 18 doktora dava açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2018 yılında çoğunluğu Suriyeli uyruklu 15 yaş altı 34 çocuğun hamile olduğu halde sağlık görevlilerince adli makamlara bildirilmediği iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı. 10 doktora birden fazla vakayı bildirmedikleri gerekçesiyle "Zincirleme olarak kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 6 aydan 3 yıl 6'şar aya kadar hapis istendi. 8 doktora da birer vakayı bildirmediklerinden "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 6 aydan 2'şer yıla kadar hapisleri talep edildi.
 29 Mayıs 2019 12:07
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Hamile çocuklar için 18 doktora dava açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, yaşı küçük çocukların gebelik durumunun emniyete bildirilmemesi sebebiyle sağlık personelleri hakkında suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı, soruşturma izni verilmesi için İstanbul Valiliği'ne dosyanın gönderildiği anlatıldı. Yaptırılan inceleme sonucunda 19 Haziran 2018 tarihinde hazırlanan Denetim Kurulu Raporu'nda toplam 392 hastanın gebelik tanısının olduğu, bunlardan bir kısmının gebeliğinin kesinleştirilemediği için gebelik teşhisi konulan hasta sayısının 348 olduğu belirtildi. Raporda, bunlardan birinin 13 yaşında ve Suriye uyruklu, 14'ünün 14 yaşında ve birinin Türk vatandaşı, 36'sının 15 yaşından küçük ve 3'ünün Türk vatandaşı olduğu, 95 kişinin 16 yaşında ve 8'inin Türk vatandaşı olduğu, 203 kişinin 17 yaşında ve 49'unun Türk vatandaşı olduğunun ve bildirim formu düzenlenmediğinin tespit edildiği kaydedildi.

TÜRK CEZA KANUNU'NA DEĞİNİLDİ

İddianamede Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre 15 yaşından küçüklerlele rızası olsun olmasın birlikte olunması halinde resen "çocuğun cinsel istismarı" suçundan soruşturma yapılacağı hatırlatıldı. İddianamede 15 yaşından büyük kişiler arasında cinsel ilişki yaşanırsa bu durumda cinsel istismar suçunu oluşturmayacağı, TCK'nın 104'üncü maddede düzenlenen "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçunu oluşturacağı bunun da şikayete bağlı bir suç olduğu ve hastaneye başvuran kişilerden hiç birisinin cebir ve tehditle hamile kaldığına yönelik bir iddia ve delil olmadığı için yaş durumlarına göre suçların belirlenmesi ve ona göre de sorumluların yükümlülüğünün tespitinin gerektiği vurgulandı.

DOKTORLARIN İSİM LİSTESİ İSTENDİ

İddianamede, soruşturma kapsamında 5 Ekim 2018 tarihinde Bağcılar ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yazı yazılarak 15 yaş ve altı hamile olduğu tespit edilen kişilerin ve gerekli tespitlere rağmen bildirimi yapmayan doktorların listesinin istendiği, gelen cevap yazısında 15 yaş altı hamile başvurusunun 51 olduğu ancak bu kişilerden 17'sinin bildiriminin yapıldığı, 34'ünün bildiriminin yapılmadığı, bu 34 kişiden çoğunluğun ise poliklinik kayıt sisteminde bulunan ancak kadın doğum kliniğinde olmayan kişiler olduğu ifade edildi.

İddianamede hamile oldukları tespit edildiklerinde bildirimi yapılması gerektiği halde yapılmayan 34 kişininin hastanenin 5 Nisan 2019 tarihli yazısı ekinde kimliği yazılı mağdurlar oldukları, bu kişileri muayene eden ve tespitleri yapan 18 doktorun sorumluluğunun bulunduğu belirtildi.

HAPİS İSTEMLERİ

İddianamede 15 yaş altı gebelik tespiti yapan ve bildirim yapmayan doktorlar E.V.K., C.İ, N.A, Ü.H, N.K.A, Ö.A, I.Ş.Y, Ö.A, M.E.Ö. ve G.A'nın birden fazla vakayı bildirmedikleri gerekçesiyle "Zincirleme olarak kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 6 aydan 3 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları istendi. Birer vakayı bildirmedikleri anlaşılan doktorlar E.U, H.E.A, İ.A.K, İ.B, M.T.K, O.Y, Ş.Y.A, Y.C. için ise "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 6 aydan 2'şer yıla kadar hapisleri istendi. 18 doktor önümüzdeki günlerde Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

DHA
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