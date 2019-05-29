1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Türkiye'nin geçiş güzergahı' bayrama hazır

Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş güzergahındaki Bolu'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca ulaşımda aksaklık yaşanmaması için Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda trafik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı
 29 Mayıs 2019 12:15
Yazdır
'Türkiye'nin geçiş güzergahı' bayrama hazır

Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş güzergahındaki Bolu'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca ulaşımda aksaklık yaşanmaması için Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda üst seviyede trafik tedbirleri uygulanacak.

Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, bayram tatili öncesinde Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda denetimlerini arttırdı.

Tatil boyunca, aşırı hızdan kaynaklı kazaların yoğunlaştığı bölgelerde radarlarla hız denetimlerine ağırlık verilecek, sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Paşaköy çıkışında uygulama yapan ekipler, sürücüleri trafik işaret ve kurallarına uymaları konusunda uyararak, sürücülerden seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamalarını, emniyet kemerlerini takmalarını, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını ve yorgun şekilde araç kullanmamalarını istiyor.

Yolcu otobüslerini de denetleyen ekipler, yolculara seyahatleri boyunca emniyet kemerlerini takmaları uyarısı yapıyor.

- Bolu Dağı Tüneli'nde bayram tedbirleri

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde bayram tatilinde olası trafik yoğunluğuna karşı ek önlemler alındı.

Bayram tatili öncesinde güzergahta derz ve üst yapı çalışması yapan kara yolları ekipleri, tedbirlerini arttırdı.

Kaynaşlı-Abant Kavşağı arasındaki 23 kilometrelik alanda yer alan Bolu Dağı Tüneli kesimi, 90 kamerayla Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi'nden takip ediliyor.

Ekip sayısının iki katına çıkarıldığı bölgede, 7 araç ile toplam 50 kişiden oluşan 6 ekip 24 saat çalışacak.

Anadolu Otoyolu'nun trafiğe kapanması durumunda ulaşımın Kaynaşlı gişeleri ve Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilmesi durumuna yönelik de hazırlıklar tamamlandı.

- "Ekiplerimiz kazaların yoğun olduğu güzergahlarda görünür olacak"

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de meydana gelen trafik kazaları sonucu her yıl birçok kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını, sosyoekonomik kayıpların da yaşandığını söyledi.

Kazaların önlenmesi amacıyla bayram tatili öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde ek trafik tedbirleri aldıklarını aktaran Aksoy, "Bayram tatili öncesinde büro hizmetlerinde görevli tüm personelimiz denetim ekiplerine takviye edilerek, fiilen denetim hizmetleri yapacak. Trafik ekiplerimiz kazaların yoğun olduğu güzergahlarda görünür olacak ve yakalanma riski duygusunun geliştirilmesine yönelik çalışacaklar." diye konuştu.

Aksoy, denetimlerde sürücü ve yolculara nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirmelerin yapılacağını, işlemlerin kısa sürede tamamlanacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Sadece kural ihlali yapan taşıtlar değil, diğer araçlar da durdurularak sürücülerle yüz yüze iletişim kurularak, durdurulma nedeni anlatılacak. Sürücüler hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, takip mesafesini korumaları gibi konularda uyarılacak.

Sürücülere 2 saatte bir 15 dakika mola vermeleri konusunda bilgilendirmelerimiz olacak. Terminal veya izin verilen yerler dışında şehirler arası otobüslerin kalkışına izin verilemeyecek. Terminallere giriş ve çıkış yapan tüm otobüs ve şoförleri denetlenecek. Otobüslerde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek. Özellikle sivil denetim konusunda uygulamamızı artıracağız."

- Radarlı hız denetimlerine ağırlık verilecek

Aksoy, aşırı hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı bölgelerde radarlarla hız denetimlerine ağırlık vereceklerini dile getirerek, uykusuzluk ve yorgunluk belirtisi gösteren sürücüleri araç dışına davet ederek dinlenmelerini sağlayacaklarını, bu esnada yolculara da trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapılacağını sözlerine ekledi.

Bayram tatili öncesinde ekipler tarafından alınan trafik tedbirlerinin artırılmasına sürücülerden tam destek geldi.

Sürücüler, uygulamanın kazaları engelleyeceğini, araç kullananların bu sayede daha da dikkatli olacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmen, çocukları için 68 kilo verdi
29 Mayıs 2019 13:51		 Avukatlar çocuk istismarına karşı bilinçlendirme için sahnede
29 Mayıs 2019 12:49
Bayram tatilinde yola çıkmak için en uygun günler ve saatler
29 Mayıs 2019 12:39		 Almanya vatandaşlığına en çok Türkler geçti
29 Mayıs 2019 12:31
Mağazalardaki müziğin satın alma kararına etkisi
29 Mayıs 2019 12:03		 Meteoroloji'den sıcak haber geldi
29 Mayıs 2019 06:30
Çocuk kütüphanesi velileri de 'kitap kurdu' yaptı
28 Mayıs 2019 23:42		 TŞOF'tan 'bayram trafiği' uyarısı
28 Mayıs 2019 23:34
Uzman çavuş karnında 5 yıl boyunca gazlı bez ile yaşadı
28 Mayıs 2019 23:00		 Suriyeli, bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibine iade etti
28 Mayıs 2019 22:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:14 - Bakan Kurum: Yılda 300 bin konut dönüştürme hedefimiz var14:10 - Elif Şafak'ın kitaplarında da pedofili betimlemeler var14:07 - Dünyanın en tehlikeli bilgisayarı 1,3 milyon dolara satıldı14:02 - 'Askeri Casusluk Kumpas' davasında ceza yağdı: 55 sanığa hapis14:00 - 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli süreler, kazanılmış hak aylığında değerlendirilir mi?13:57 - TBB'den avukatın etek boyuna tepki gösteren hakime tepki13:55 - 29 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar13:51 - Öğretmen, çocukları için 68 kilo verdi13:44 - Tartıştığı kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı13:38 - Sayıştay sorgusu olunca, memur ödemeyi yapıyor
13:30 - 'Cezaevlerinde Radikalleşme ve Sekülerizasyon' projesi tamamlandı13:27 - FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyonda 8 gözaltı13:19 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda tayin sonuçları açıklandı13:15 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:12 - 'Hz. İsa'nın ruhu içime girdi' diyen öğretmen ihraç edildi13:08 - Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakime soruşturma13:05 - Savunma şirketleri 'en büyükler' arasında13:01 - 'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yayıncısı teslim oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
TSK harekete geçti: Akıllı telefon için ağır cezalar masada
Torba kanun teklifin birinci bölüm görüşmeleri tamamlandı
Hakim, mini etekli avukata tepki gösterdi
GENAR: İmamoğlu lehine oluşan hava dağılmaya başladı
Yarın açıklanacak Yargı Reformu'nda 'af' çıkabilir
Bakan Bekir Pakdemirli de, Sağlık Bakanı gibi, mülakattan vazgeçsin
'Hz. İsa'nın ruhu içime girdi' diyen öğretmen ihraç edildi
Emekli hakim ve iki avukat kızını 'cin çarptı'
12 bin sağlık personeli alımında en büyük pay bu illerin!
BES'de Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Tozu dumana katmak 1
Eşref Kolçak 1
Vatan sana canım feda 4
ilgi budalası 1
ayrılık sonradan kor yavaş yavaş 4
fikrim yok 1
idal'in üç noktası 1
fütürist 2
mekteb-i suffa 2
Tasavvuf 2
SON İLANLAR
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türmob Yeminli Mali Müşavir Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Hoyran Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam