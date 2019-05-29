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Okulda hayvan ve bitkilere dokunarak öğreniyorlar

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde STEM eğitim modeli kapsamında, öğrencilerin uygulayarak öğrenmelerini sağlamak, derslere motivasyonlarını artırmak ve hayvan sevgisini güçlendirmek için 5 okulda bahçe oluşturuldu
 29 Mayıs 2019 12:13
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Okulda hayvan ve bitkilere dokunarak öğreniyorlar

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde öğrencilerin uygulayarak öğrenmelerini sağlamak, derslere motivasyonu artırmak ve hayvan sevgisini güçlendirmek amacıyla 5 okulda bahçe oluşturuldu.

Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının İngilizce kısaltması olan STEM eğitim modelinde çalışmalar yapılması için "Çınar'ın STEM Bahçeleri Projesi" hazırlandı.

Yaklaşık 1500 öğrencinin eğitim gördüğü 5 okulda uygulanan STEM bahçeleri sayesinde doğayla iç içe eğitim alan öğrenciler hindi, kaz, tavuk, ördek, kuş ve güvercin besliyor, sebzelerin bakımını yapıyor.

- "Öğrenciler okula gelmekten keyif alıyorlar"

Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde, proje sayesinde öğrencilerin okulu daha fazla sevmeye başladığını söyledi.

"Burada çocuklarımız yaparak ve yaşayarak dersi öğreniyor." diyen İde, şöyle konuştu:

"Atık lastikleri boyayarak içine organik ürünler ektik ayrıca bu uygulama sayesinde paylaşmayı daha fazla öğrendiler. Yetiştirdikleri hayvanın büyüdüğünü görünce mutlu oluyorlar. Bu uygulama sayesinde çocuklar keyifle okula geliyor. Okulun son dönemindeyiz ama herhangi bir devamsızlık sorunu olmadı."

Projeyi gelecek sene bütün okullarda uygulamayı hedeflediklerini aktaran İde, velilerin de uygulamadan memnun olduğunu belirtti.

Proje koordinatörü Derya Yıldırım, okul bahçelerini aktif kullanmak ve dünyadaki eğitim metotlarını takip etmek için böyle bir proje başlattıklarını söyledi.

"Burada sadece bahçe kurmadık. Derslerde de STEM eğitim metodunu uyguladık." ifadelerini kullanan Yıldırım, proje sayesinde öğrencilerin performansının yükseldiğini dile getirdi.

- "Dersler daha kalıcı oluyor"

Beşpınar Ortaokulunda fen ve teknoloji öğretmeni Ertuğrul Tektaş, bu proje sayesinde öğrencilerin derse katılımının arttığını belirtti.

Çocukların toprağa dokunduğunu, öğrencilere bitkinin, fidenin yetiştirilme ve büyüme aşamasını gösterdiklerini ifade eden Tektaş, öğrencilerin sebze, bitki yetiştirdikleri için kendilerini mutlu hissettiğini anlattı.

Tektaş, "Dışarıda işlediğimiz ders daha kalıcı oluyor. Öğrenciler hayvanları, bitkileri tanıyor." diye konuştu.

- "Teoriyi ve pratiği birleştirdik"

İngilizce öğretmeni Şirin Ertaş, okul bahçesinde öğrencilere kodlama eğitimi verdiklerini belirterek, öğrencilerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını aktardı.

Bu sayede öğrenilenlerin kalıcı hale geldiğine işaret eden Ertaş, "Teori ve pratiği birleştirdik." dedi.

Öğrencilerden Şerife Kapan, okulda kendilerine sunulan imkanlardan memnun kaldığını söyledi.

İlk kez tavşan gördüğünü belirten ve beslemekten duyduğu mutluluğu dile getiren Kapan, "Dersleri böyle işlediğimiz için tüm doğayı öğreniyoruz. Okuldaki hayvanları görmek için hemen sabah olsun onlara yemek götüreyim istiyorum." diye konuştu.

Mehmet Can Zirek de okulunu çok sevdiğini anlatarak, "Doğayla iç içe olduğumuzda derslerimizi daha iyi anlıyoruz. Eskiden hayvan ve bitki türlerini yakından bilmiyordum ama burada hepsini öğrendim." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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