'Askerlik teklifi bayramdan sonra Salı günü görüşelecek'
Ak Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, askerlik teklifinin bayramdan sonra Salı günü ele alınacağını açıkladı
|29 Mayıs 2019 12:18
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Ak Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, askerlik teklifinin bayramdan sonra Salı günü ele alınacağını açıkladı
Bostancı "Mecliste alınan ortak kararla askerlik teklifi bayramdan sonra Salı günü görüşülecek. salı günü askerlik teklifini Meclisten geçirmeyi planlıyoruz. Bayram süresince partiler düzeltmelerini yapacak. Planlamayı TSK yaptı, erken terhis konusunda bir problem yok." dedi.
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