FETÖ'nün Sakarya'daki yeni yapılanmasında 8 tutuklama
|29 Mayıs 2019 12:29
|Yazdır
Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) il genelinde yeniden yapılanması için çalışma yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu 20 kadın zanlıdan 8'i tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, teknik çalışmalar ve tespitler sonucunda, FETÖ/PDY'nin il genelinde yeni bir yapılanma içinde olduğu belirlendi.
Soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgüte eleman temin edebilmek amacıyla özellikle öğrencilerle irtibat kurdukları ve "kadın öğrenci yapılanması"nı oluşturmaya çalıştıkları belirlenen 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Hendek ilçesindeki 3 ev ile il merkezindeki farklı adreslere düzenlenen operasyonda, 3'ü yabancı uyruklu 20 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 4'ü savcılık sorgularının ardından salıverildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 8'i tutuklanırken, 3 yabancı uyruklunun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Örgüt evlerinde görüşmeler ve toplantılar yapan zanlıların, gizliliğe azami derecede özen gösterdikleri kaydedildi. Şüphelilerin, yine bu amaçla birbirlerini tanımayan farklı öğrenci grupları oluşturarak, her öğrenciye kod isim verdikleri belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Askeri Casusluk Kumpas' davasında ceza yağdı: 55 sanığa hapis
29 Mayıs 2019 14:02
|29 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
29 Mayıs 2019 13:55
|FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyonda 8 gözaltı
29 Mayıs 2019 13:27
|'Askeri Casuslukta Kumpas' davasında eski emniyet müdürüne ceza
29 Mayıs 2019 12:54
|Eski YSK ve Danıştay üyesi Demirci'ye hapis cezası
29 Mayıs 2019 12:46
|Ankesörlü telefon ile ardışık aranan ihraç astsubaya hapis
29 Mayıs 2019 12:36
|FETÖ'nün KOSGEB yapılanmasında 26 sanığa15 yıla kadar hapis cezası istendi
29 Mayıs 2019 11:25
|Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu
29 Mayıs 2019 10:00
|Mehmetçik'ten Hakurk'a pençe
29 Mayıs 2019 07:45
|Akıncı Üssü davasında esasa ilişkin savunmalar alınıyor
28 Mayıs 2019 19:47