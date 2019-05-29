Almanya vatandaşlığına en çok Türkler geçti
|29 Mayıs 2019 12:31
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Almanya Federal İstatistik Dairesi (Destatis), 2018 yılında vatandaşlık alan yabancılar arasında Türklerin birinci sırada olduğunu bildirdi.
Destatis'ten yapılan açıklamada, 2018'de 112 bin 340 yabancının Almanya vatandaşlığına geçtiği belirtildi.
Bunların arasında 16 bin 700 Türk vatandaşının bulunduğu kaydedildi.
Böylece Almanya vatandaşlığına geçen yabancılar arasında Türkler bir önceki senede olduğu gibi yine birinci sırada yer aldı. Türklerde 2017'de bu rakam 14 bin 984'tü.
Açıklamada, vatandaşlık alanların Almanya'da ortalama ikamet sürelerinin 17 yıl olduğu ifade edildi.
Almanya'da istisnai durumlar dışında vatandaş olabilmek için 8 yıl ikamet şartı aranıyor.
Türk vatandaşlarının çifte vatandaş olmalarına istisnai durumlar dışında izin verilmiyor.
Almanya'da en fazla vatandaşlığa geçiş yılı 1995 olmuş, o yıl 313 bin 606 yabancı vatandaşlık elde etmişti.
Vatandaşlığa geçiş sıralamasında Türkleri, Birleşik Krallık vatandaşları (6 bin 640), Polonyalılar (6 bin 220) ve Rumenler (4 bin 325) izledi.
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