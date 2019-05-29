Ankesörlü telefon ile ardışık aranan ihraç astsubaya hapis
|29 Mayıs 2019 12:36
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık B.D. ile avukatı hazır bulundu.
Örgüt imamlarının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıyla irtibat kurması ve deşifre edilmelerini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit telefon hatlarından görüşme yaptığı tespit edilen sanık B.D. üzerine atılı suçlamayı reddederek, tahliyesini ve beraatını istedi.
Sanık B.D., "Benim örgüt ile hiçbir alakam yok, aramaları bilmiyorum. Burada bulunmak bile zoruma gidiyor" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık B.D.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
-İhraç polis tahliye oldu
Ayrıca 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte ait bankada hesabı olduğu, mahrem imamlarınca ardışık arandığı ve örgüt tarafından fişlendiği iddiaları ile tutuklu yargılanan ihraç polis İ.G.'nin duruşması beklenen rapor nedeniyle ertelenirken, sanık İ.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.
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