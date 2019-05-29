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Bayram tatilinde yola çıkmak için en uygun günler ve saatler

Ramazan Bayramı'nda da seyahate çıkmaya hazırlananlara yardımcı olacak detaylı bir trafik analizi yapıldı. Yandex Navigasyon tarafından geçen yılın bayram tatili verilerine dayanarak yapılan analizde, trafikte en çok bekleme yaşanan noktalar ve trafikteki bekleme zaman artışları ortaya çıkarıldı. Analize göre bayram tatili için seyahat planı yapan İstanbulluların trafikten en az etkilenmeleri için 31 Mayıs Cuma öğleden önce ya da 1 Haziran Cumartesi öğleden sonra yola çıkmaları gerekiyor
 29 Mayıs 2019 12:39
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Bayram tatilinde yola çıkmak için en uygun günler ve saatler

Türkiye'nin popüler navigasyon uygulamalarından Yandex Navigasyon, bayram tatilini değerlendirmek amacıyla yola çıkacak kullanıcıları için rehber niteliğinde bir analiz çalışması yaptı. Bayramda sevdiklerini ziyaret etmek isteyenler veya 9 günlük tatili şehir dışında geçirecekler, Yandex Navigasyon'un çıkardığı bayram trafiği analizinden yararlanarak trafik yoğunluğundan en az etkilenmenin ipuçlarını öğrenebilecek. Yandex, geçen yıl da 9 gün olan Kurban Bayramı tatilinin trafik verilerini ele alarak, İstanbul'dan çıkışta ve sonrasında trafikte en çok beklemenin yaşandığı noktaları ve trafikteki bekleme zaman artışlarını derledi.

31 Mayıs Cuma ve 1 Haziran Cumartesi günlerine dikkat

İstanbul'dan tatil için en çok yola çıkılacak günün bayramdan önceki 31 Mayıs Cuma günü akşam ve 1 Haziran Cumartesi günü sabah saatleri olması bekleniyor. Yola çıkacak kullanıcıların 31 Mayıs Cuma günü öğleden önce veya 1 Haziran Cumartesi öğleden sonra hareket etmeleri trafik açısından en doğru çözüm olarak gözüküyor.

Yandex, İstanbul'dan sonra trafiğin en çok arttığı rotaları da mercek altına aldı. Buna göre geçen bayramda, TEM üzerinden Gebze-Kocaeli-Düzce-Bolu-Çerkeş hattında trafiğin Cuma günü başlayarak Cumartesi günü öğlene kadar devam ettiği ortaya çıktı.

Cuma günü yola çıkanları bekleyen tahmini yol durumu

Geçen yıl Kurban Bayramı'nın başladığı hafta sonu gerçekleşen verileri dikkate alan Yandex Navigasyon, günlere göre yol durumunu ve yolculuk sürelerindeki artışları belirlerdi. 31 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinden aynı gün iş çıkışına kadar İstanbul'dan hareket eden kullanıcıları şöyle bir trafik manzarası bekliyor:

TEM Ümraniye'den Dilovası'na kadar olan yoğunluk geçen yıl Cuma sabah 10.00'da başlayarak Cumartesi 09.00'a kadar devam etti. Yolculuk süresi normal bir zamanda 35 dakika iken bu ortalama yüzde 103 artarak 71 dakikaya yükseldi.

TEM'den devam edenleri Düzce-Bolu arasında muhtemel bir yoğunluk bekliyor olacak. Burada da yolculuk süresi geçen yıl, 31 dakikadan ortalama yüzde 97 artarak 61 dakikaya çıkmıştı.

D-100'de ise Gebze'den sonra İzmit'e kadar, Cuma saat 14.00'ten itibaren normalde 37 dakika süren yol, ortalama yüzde 65 artarak 61 dakikaya çıktı. Yoğunluk Pazar günü 02.00'ye kadar devam etti.

Cuma akşamı ve Cumartesi sabahı arasında yola çıkanları bekleyen tahmini yol durumu

Geçen yıl Kurban Bayramı tatilinin başladığı hafta sonu Cuma akşamı 18.00 sonrası TEM üzerinde yaşanan tıkanıklık, Sapanca'ya kadar 2,5 saat sürdü. Normal bir günde bu yol 60 dakikada katediliyordu. Bu güzergah yüzde 150 artış ile ortalama yolculuk süresinin en çok arttığı ikinci kesim oldu.

D-100 Karayolu'ndan devam edenler ise Gebze'den İzmit'e kadar 35 dakikada gidecekleri yolu yüzde 71 oranında artışla 60 dakikada tamamlayabildi.

Cuma akşamı 21.30 sonrası yola çıkanlar, Cumartesi sabahına kadar Gerede'ye 7 saatte varabildi. Bu sürenin 4,5 saati Dilovası-Bolu arasında geçerken, Ümraniye-Dilovası ve Bolu-Gerede arasındaki artışlar ise yüzde 180'i bularak uzun kuyruklara neden oldu. En büyük artışın olduğu bölgede normal bir günde bu süre 3 saat 15 dakika oluyordu.

Cumartesi sabahtan Pazar gecesine kadar olan aralıkta yola çıkanları bekleyen tahmini yol durumu

Geçen Kurban Bayramı'nın başladığı hafta sonunda Cumartesi sabahtan Pazar gecesine kadar Ümraniye ile Dilovası arasında bir tıkanıklığa rastlanmadı. Fakat yine 2018 verilerine göre Sapanca'dan Düzce'ye kadar olan hatta yoğunluk yaşanma ihtimali yüksek gözüküyor. Bu hatta 2 saatlik yolun 3 saate çıktığı kaydedildi. Sonrasında Bolu'ya kadar rahatlama yaşandı. Fakat Bolu ve Gerede arasında yine tıkanıklık kendini gösterdi. Söz konusu hatta normalde 35 dakika olan ortalama yolculuk süresi yüzde 129 artarak 80 dakikaya çıktı.

D-100 kullanımında ise Gebze'den Hendek'e kadar 1 saatlik yol yüzde 100 artışla, 2 saati buldu. Bu yoğunluk, Cuma sabahı 14.00'te Gebze'den başladı. İzmit sonrasında ise Cumartesi sabahı 04.00'te kendini gösterdi. Her iki yoldaki yoğunluk Pazar günü 02.00'ye kadar devam etti.

İstanbul'dan İzmir'e giderken hangi bölgeler tıkanıyor?

Bayram tatili yolculuğunda, İstanbul-İzmir arası ya da çevre illere seyahat edecek sürücüleri Bursa-Susurluk ve Akhisar-Manisa arasında trafik yoğunluğu ihtimali bekliyor. Geçen yıl Kurban Bayramı tatilinin başladığı hafta sonunda Bursa-Susurluk arasındaki trafik yoğunluğu, Cumartesi günü sabah 6.00'da başlayarak aynı gün akşam 17.00'ye kadar devam etti. Bu hattaki yoğunluk nedeniyle, normalde 66 dakika olan yolculuk süresi yüzde 59 artarak 105 dakikaya çıktı. Rotanın devamında Manisa-Akhisar arasında ise Cumartesi sabahı 7.00'de başlayan trafik aynı gün akşam 18.00'e kadar kendini hissettirdi. Yoğunluk süresince normalde 36 dakika olan yolculuk süresi yüzde 31 artarak 47 dakikaya ulaştı.

Karadeniz Bölgesi'nde yoğunluk yaşanan rotalar

Bayram tatili süresince trafikte yoğun artışın olduğu Karadeniz Bölgesi'ndeki güzergahlar ise Osmancık-Çorum arası ile Samsun-Ordu arasındaki Çarşamba-Fatsa hattı olarak belirlendi. Osmancık-Çorum arasındaki trafik 2018'deki Kurban Bayramı'nın başladığı hafta sonunda Pazar günü sabah 6.00'da başlayarak aynı gün gece 22.00'ye kadar devam etti. Yoğunluk toplamda 16 saat sürdü. Normalde 36 dakika olan sürüş süresi yüzde 72 artarak 62 dakika oldu.

Samsun-Ordu karayolunun Çarşamba-Fatsa arasındaki bölümünde trafik yoğunluğu Cumartesi günü sabah 9.00'da başlayarak akşam 23.00'e kadar devam etti. Bu bölgede trafik Pazar günü 12.00'de tekrar başladı ve akşam 22.00'ye kadar sürdü. Trafik süresince normalde 30 dakika olan sürüş süresi, ortalama yüzde 85 artarak 56 dakika oldu.

İhlas Haber Ajansı
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