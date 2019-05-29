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Borcunu açıklayan belediyelere Germencik de katıldı

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Belediye'nin önceki dönemden kalma borçlarını kamuoyuyla paylaştı. Belediyeye ait tüm borçları pankart haline getirerek belediye binasının ön cephesine asan Öndeş'in bu hareketi vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı
 29 Mayıs 2019 12:42
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Borcunu açıklayan belediyelere Germencik de katıldı

Belediyeye ait borçları pankart haline getirerek vatandaşlarla paylaşan Fuat Öndeş "Göreve geldiğimiz andan itibaren Germenciklilere verdiğimiz sözünü tutmak için arkadaşlarımızla yoğun efor sarf ettik ve mali tablolarımızı oluşturduk. Hesaplamalar sonucunda Germencik Belediyesini toplamda 21 milyon 760 bin 124 lira 56 kuruş borçla devraldığımızı tüm vatandaşlarımız için en açık şekilde paylaşmak için böyle bir yol izledik." dedi. Mevcut borcu kusursuz bir planlama ile en kısa sürede kapatmayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Öndeş hizmet politikasından asla ödün vermeden giderlerini minimum seviyeye düşürme gibi bir takım mali tedbirlerle çözüm yoluna gideceklerini söyledi.

Mevcut borcun seçimden önceki sürece ait rakamlar olduğuna dikkat çeken Başkan Fuat Öndeş, 3 Nisan tarihinden sonra gelen faturaların ise bu borca dahil olmadığına dikkat çekti. Öndeş "Vatandaşlarımız göreve geldiğimiz günden beri günlerdir bu borcun açıklanmasını bekliyordu. Belediyenin borcunu binaya asmakla şahıslara yönelik bir karalama kampanyası peşinde değiliz. Astığımız pankartın yegane maksadı Germencikli vatandaşlarımıza hesap vermek. Biz açık ve hesap verebilir bir yönetim vaat ettik ve ilk icraat olarak bu adımı attık. Borç tablosuna dönersek 21 milyon 760 bin küsur lira borç var. Her belediyenin borcu olabilir bu gayet doğaldır. Ancak borçları nereye, ne şekilde, nasıl yapıldı? İşte önemli olan bu. Sadece borç belediyelere mahsus değil herkesin borcu olabilir ve var. Çiftçidir, traktör almıştır veya mazot borcu vardır. İnşaatçıdır malzeme almıştır borcu vardır. Sanayicidir yatırım yapmış borca girmiştir. Ancak bir belediye bu kadar borca rağmen ne yapmıştır, bu borç kapsamında ne gibi hizmetler gerçekleşmiştir biz bu soruların peşine düştük. Gördüğümüz sonuç şudur ki bunca borca rağmen ne hizmet gerçekleşmiş, ne bir yatırım yapılmış ne de gelir kaynağı oluşturulmuş. Sadece başkanlık makamının harcaması 5 yıl boyunca tanıtım etkinlik vb. harcamaları 7 milyon 963 bin 736 lira 80 kuruş olarak gerçekleşmiş. Yani harcamaların önemli bir kısmı keyfi bir şekilde yapılmış. Ayrıca mevcut borç seçimden önceki döneme ait rakamları kapsıyor. Yani 3 Nisana kadar yapılan harcamaların faturaları dahil değil. Ancak biz göreve geldiğimiz andan itibaren 2 ayda 371 bin lira tasarruf sağlayıp seçimden önceki 3 aylık harcamanın üçte birini bile yapmadık" dedi.

Borç tablolarını paylaşan Fuat Öndeş, şeffaf ve dürüst belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceklerini ifade ederek "Bizim belediyecilik anlayışımız, şeffaf, dürüst, disiplinli ve hesap verebilir bir yönetimle hizmet etmek üzerine kurulu bir anlayıştır. Bu vizyon ve ilkeler ışığında hizmet edeceğiz. Yani söz verdiğimiz gibi. Vaatlerle değil hedeflerle sizlere geldim. Siz de bu samimiyetime güvenerek beni bu göreve seçtiniz. Sizlerin bu takdir ve teveccühüne layık olmak için tüm gücümüzle çalışacak, hiçbir suistimale ve şaibeye izin vermeksizin önümüzdeki 5 yılda ne söylediysek harfiyen gerçekleştireceğiz" dedi
İhlas Haber Ajansı
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