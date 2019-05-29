Eski YSK ve Danıştay üyesi Demirci'ye hapis cezası
|29 Mayıs 2019 12:46
|Yazdır
Eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Danıştay üyesi Ünal Demirci'ye, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Demirci'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Demirci ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları reddeden Demirci, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. Demirci, örgütle bağlantısının bulunmadığını, çocuklarını FETÖ'ye ait okul ve yurtlara göndermediğini iddia etti.
Demirci ve sanık avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.
Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire üyesi Fevzi Yıldırım tarafından açıklandı.
Ünal Dermici'ye, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.
Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, Demirci hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağına hükmetti.
Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Askeri Casusluk Kumpas' davasında ceza yağdı: 55 sanığa hapis
29 Mayıs 2019 14:02
|29 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
29 Mayıs 2019 13:55
|FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyonda 8 gözaltı
29 Mayıs 2019 13:27
|'Askeri Casuslukta Kumpas' davasında eski emniyet müdürüne ceza
29 Mayıs 2019 12:54
|Ankesörlü telefon ile ardışık aranan ihraç astsubaya hapis
29 Mayıs 2019 12:36
|FETÖ'nün Sakarya'daki yeni yapılanmasında 8 tutuklama
29 Mayıs 2019 12:29
|FETÖ'nün KOSGEB yapılanmasında 26 sanığa15 yıla kadar hapis cezası istendi
29 Mayıs 2019 11:25
|Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu
29 Mayıs 2019 10:00
|Mehmetçik'ten Hakurk'a pençe
29 Mayıs 2019 07:45
|Akıncı Üssü davasında esasa ilişkin savunmalar alınıyor
28 Mayıs 2019 19:47