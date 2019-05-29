'Askeri Casuslukta Kumpas' davasında eski emniyet müdürüne ceza
İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında sanıklardan eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı
|29 Mayıs 2019 12:54
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