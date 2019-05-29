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'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yayıncısı teslim oldu
"Pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yayıncısı polise teslim oldu
|29 Mayıs 2019 13:01
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