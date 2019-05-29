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Savunma şirketleri 'en büyükler' arasında

Türk savunma sanayisi şirketleri, geçen yılki faaliyetleriyle Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine adını yazdırdı
 29 Mayıs 2019 13:05
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Savunma şirketleri 'en büyükler' arasında
Ortaya koydukları ürün ve hizmetlerle ülke güvenliğine katkıda bulunan Türk savunma şirketleri, ekonomik performanslarıyla Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan araştırmayla Türkiye'de sanayi faaliyet kolunda yer alan en büyük kuruluşların tespit edilmesi, bu kuruluşlara ait büyüklüklerin ortaya konularak, Türk sanayinin gelişiminin görülmesi ve geleceğe yönelik yol haritasının belirlenmesi amaçlanıyor.

Üretimden satışlara göre listede en üst sırada yer alan savunma sanayisi şirketi ASELSAN oldu.

Şirket, 2017'de 20'nci sırada bulunurken geçen yılki performansıyla 5 basamak yükselerek 15'inci sıraya çıktı.

ASELSAN, geçen yıl 7 milyar 593 milyon 473 bin 730 liralık satış rakamına ulaştı.

Türkiye'nin lider havacılık sanayisi şirketi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) de listede 6 basamak yükseldi. Satış rakamı 5 milyar 959 milyon 686 bin 554 lirayı bulan TUSAŞ, kendine 22'nci sırada yer buldu.

Kara araçlarıyla askeri ve sivil alandaki ihtiyaçları karşılayan Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ (Otokar), geçen yıl 38 basamak ilerleyerek 49'uncu oldu. Otokar, 2018'de 3 milyar 231 milyon 722 bin 468 liralık satışa imza attı.

Son olarak Altay tankının seri üretim görevini üstlenen BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ (BMC), 2 milyar 621 milyon 379 bin 755 lirayla 18 basamak yükselerek 61'inci sıraya yerleşti.

ROKETSAN, 2 milyar 7 milyon 211 bin 188 lirayla 10 basamak geriledi ve 85'inci sırada yer aldı.

Havacılık motorları tasarımı, montajı ve üretimi yapan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, 1 milyar 603 milyon 247 bin 723 lirayla yerini 14 basamak yükselterek 115'inci oldu.

- Listede tırmanan şirketler

1 milyar 209 milyon 586 bin 140 liralık satış rakamına ulaşan HAVELSAN, listede 120 basamak ilerleyerek 153'üncülüğe çıktı.

Geçen yıl ilk 500'de yer almayan, ikinci 500'de 368'inci olan zırhlı kara aracı üreticisi FNSS, 2018 performansıyla bir anlamda sınıf atladı. FNSS, 1 milyar 94 milyon 927 bin 921 lirayla ilk 500'e 181'inci sıradan giriş yaptı.

Savunma sanayisi şirketleri arasında ilk 500 sıralamasında en fazla ilerleyen şirket Alp Havacılık oldu. Alp Havacılık, 641 milyon 365 bin 542 liralık satış rakamıyla 152 basamak ilerledi ve 327'inci sırada kendine yer buldu.

Ejder Yalçın ve Yörük zırhlı araçlarının üreticisi Nurol Makina, 554 milyon 744 bin 884 lirayla 373'üncü sırada yer aldı.

Kale Kilit ve Kalıp Sanayi AŞ 498 milyon 194 bin 909 lirayla 415'inci, Karel Elektronik 459 milyon 890 bin 847 lirayla 455'inci oldu.
Anadolu Ajansı
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