1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakime soruşturma

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul'da duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini açıklayarak, konunun takipçisi olacaklarını bildirdi
 29 Mayıs 2019 13:08
Yazdır
Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakime soruşturma

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul'da duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "İstanbul İş Mahkemesi hakiminin, mini etekle duruşmaya gelen avukata tepki gösterdiğine" ilişkin haberlerin basında yer alması üzerine, resen harakete geçildiğini ve inceleme başlatıldığını belirtti.

İnceleme sonucu, İstanbul İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini aktaran Yılmaz, konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

- Duruşma tutanağına yansımıştı

İstanbul'da duruşma sırasında yaşanan olay, duruşma tutanağına da yansımıştı.

Tutanağa göre, İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi, mini etek giyen avukatın bu kıyafetinin avukatlık hukukuna ve örfe aykırı olduğunu öne sürerek, konuyu taraf avukatlarına sordu.

Salonda bulunan diğer avukatların etek boyunun avukatlık hukuk ve örfüne uygun olduğunu belirtmesi üzerine Mahkeme Yazı İşleri Müdürü huzura çağırılarak, baro başkanlığına bildirilmesi için avukatın etek boyunun cep telefonuyla çekilmesi istendi.

Avukatın, etek boyunun fotoğrafının çekilmesine izin vermemesi üzerine, tutanak tutularak duruşmaya devam edildi.

Hakim, mini etekli avukata tepki gösterdi
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elif Şafak'ın kitabında da pedofili betimlemeler var
29 Mayıs 2019 14:10		 Tartıştığı kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı
29 Mayıs 2019 13:44
'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yayıncısı teslim oldu
29 Mayıs 2019 13:01		 'Seçimlerde usulsüzlük' soruşturmasında seçim müdürleri ifade verdi
29 Mayıs 2019 12:19
Hamile çocuklar için 18 doktora dava açıldı
29 Mayıs 2019 12:07		 Avukatlık ücretini isteyen avukatı feci dövdüler
29 Mayıs 2019 10:48
Otomobil kiralayan genç kadının başına gelmeyen kalmadı
29 Mayıs 2019 10:04		 Emekli hakim ve iki avukat kızını 'cin çarptı'
29 Mayıs 2019 08:10
MGK'nın gündemi S-400
29 Mayıs 2019 07:03		 Kayıp avukattan 45 gündür haber alınamıyor
28 Mayıs 2019 23:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:14 - Bakan Kurum: Yılda 300 bin konut dönüştürme hedefimiz var14:10 - Elif Şafak'ın kitabında da pedofili betimlemeler var14:07 - Dünyanın en tehlikeli bilgisayarı 1,3 milyon dolara satıldı14:02 - 'Askeri Casusluk Kumpas' davasında ceza yağdı: 55 sanığa hapis14:00 - 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli süreler, kazanılmış hak aylığında değerlendirilir mi?13:57 - TBB'den avukatın etek boyuna tepki gösteren hakime tepki13:55 - 29 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar13:51 - Öğretmen, çocukları için 68 kilo verdi13:44 - Tartıştığı kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı13:38 - Sayıştay sorgusu olunca, memur ödemeyi yapıyor
13:30 - 'Cezaevlerinde Radikalleşme ve Sekülerizasyon' projesi tamamlandı13:27 - FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyonda 8 gözaltı13:19 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda tayin sonuçları açıklandı13:15 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:12 - 'Hz. İsa'nın ruhu içime girdi' diyen öğretmen ihraç edildi13:08 - Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakime soruşturma13:05 - Savunma şirketleri 'en büyükler' arasında13:01 - 'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yayıncısı teslim oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
TSK harekete geçti: Akıllı telefon için ağır cezalar masada
Torba kanun teklifin birinci bölüm görüşmeleri tamamlandı
Hakim, mini etekli avukata tepki gösterdi
GENAR: İmamoğlu lehine oluşan hava dağılmaya başladı
Yarın açıklanacak Yargı Reformu'nda 'af' çıkabilir
Bakan Bekir Pakdemirli de, Sağlık Bakanı gibi, mülakattan vazgeçsin
'Hz. İsa'nın ruhu içime girdi' diyen öğretmen ihraç edildi
Emekli hakim ve iki avukat kızını 'cin çarptı'
12 bin sağlık personeli alımında en büyük pay bu illerin!
BES'de Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
28.05.2019 imamoğlu'nun esnafla olan diyaloğu 4
Kürtçe 6
para din kurulunun fetvasına göre dağıtalacak 2
turgut özal 2
bursaspor'un küme düşmesi 2
edin dzeko 3
içerisinde birçok renk bulunan tükenmez kalemler 1
imamoğlu'na imamoğlu diyemeyen zihniyet 1
naci ünüvar 1
şenol güneş 2
SON İLANLAR
Avanos Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Aydın Kuşadası Belediyesi Geçici 46 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 42 İşçi Alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 İşçi Alacak
Balıkesir Gömeç Belediyesi 9 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Yenişehir Belediyesi 68 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam