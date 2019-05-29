'Hz. İsa'nın ruhu içime girdi' diyen öğretmen ihraç edildi
|29 Mayıs 2019 13:12
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Olay, 19 Nisan'da, Serik'e bağlı Gedik Mahallesi'ndeki ortaokulda meydana geldi. İngilizce öğretmeni S.K., iddiaya göre, 24 kişinin bulunduğu sınıfta ders yapmak istemeyen öğrencilere, "Dersi bırakalım, biraz kıyametten konuşalım" dedi. S.K., öğrencilerine; Hz. İsa'nın ruhunun içine girdiğini, herkesin ne zaman öleceğini ve kıyametin ne zaman kopacağını bildiğini söyledi. S.K.'nin anlatımlarından korkan bazı öğrenciler, ağlayarak, dışarı çıktı.
Tiyatroyla da uğraştığı öne sürülen öğretmenin anlatımlarından, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen öğrenci de korktu. İddiaya göre, öğretmenin göğsüne dokunduğu öğrenci, titremeye başladı. Öğrenciyi sakinleştiren arkadaşları, durumu okul müdürüne anlattı. Daha sonra bazı öğrenciler, S.K.'ye "Neden böyle yapıyorsunuz?" diye sordu. Bunun üzerine S.K. de "Cesaretli olmanız için yapıyorum" dedi.
Öğrencilerin durumu anlattığı velilerin de şikayette bulunması üzerine olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında önce açığa alınan S.K., ardından öğretmenlikten ihraç edildi.
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