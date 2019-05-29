Borsa günün ilk yarısında yükseldi
|29 Mayıs 2019 13:15
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,81 artışla 87.483,79 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 706,16 puan artarken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,14 gerilerken, holding endeksi yüzde 1,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,90 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,80 ile finansal kiralama faktoring oldu.
Dünya borsalarındaki negatif seyre karşın alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 87.500 puanı test etti.
Analistler, dünkü Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) düzenlemesinin ardından bugün de devlet katkısının yüzde 10'unun Borsa İstanbul'da değerlendirilmesi zorunluluğu getirildiğini anımsatarak, fonlardan gelecek alımların pay piyasaları için pozitif olduğunu söyledi.
Öğleden sonra Richmond Fed imalat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde 87.500 ve 88.500'ün direnç, 84.900'ün destek olarak öne çıktığını dile getirdi.
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