Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda tayin sonuçları açıklandı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda tayin sonuçları açıklandı
|29 Mayıs 2019 13:19
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan askeri personelin uzun süredir beklediği tayin sonuçları 28 Mayıs 2019 tarihi itibariyle açıklandı.
tayin sonuçlarına ulaşmak isteyen KKK personeli ,sonuçları Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kurum içi sistemi üzerinden kendi personel sayfalarına giriş yaparak öğrenebilecek.
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