Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünce cezaevlerindeki hükümlülerin radikal davranışlara yol açabilecek fikirleri benimsemelerinin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen, "Cezaevlerinde Radikalleşme ve Sekülerizasyon" projesi tamamlandı.

Erasmus+ programı kapsamında yürütülen projenin Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen kapanış konferansına Adalet Bakanlığı, Ankara Emniyet ve Milli Eğitim Müdürlüklerinden temsilciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Uluslararası Projeler Biriminde görev yapan Esma Güllü Egin, konferansta yaptığı sunumda 2016'da hayata geçirilen proje süresince gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı.

Projenin, bireylerin radikal davranışlara yol açabilecek fikirleri benimsemelerinin önüne geçmek amacıyla bazı Avrupa ülkeleri ile eş zamanlı yürütüldüğü belirten Egin, bu kapsamda cezaevlerinde insanlık onurunu, özgürlüğü, demokrasiyi, eşitliği, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını öne çıkaran eğitim faaliyetleri düzenlendiğini söyledi.

Egin, radikalleşen veya risk altında olduğu düşünülen hükümlülerin kişisel ve sosyal olarak geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade ederek, projede cezaevi yöneticileri, psikologlar, eğitim uzmanları, akademisyen ve gönüllülerin bulunduğunu kaydetti.

Konferansta, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde psikolog olarak görev yapan Hasan Atmacaoğlu, proje kapsamında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programda, "Ceza İnfaz Kurumları Personeline Yönelik Eğitim Çalışmaları" ile "Hükümlü Tutuklulara Yönelik Gerçekleştirilen Eğitim ve İyileştirme Faaliyetleri" başlıklı sunumlar da yapıldı.