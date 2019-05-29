TBB'den avukatın etek boyuna tepki gösteren hakime tepki
|29 Mayıs 2019 13:57
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığınca, İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesinde duruşmada, bir kadın avukatın etek boyuna tepki gösteren hakimin, yargılama yaptığı işi bırakıp, avukatı kılığı kıyafeti yüzünden yargılamaya kalkıştığı, hatta fotoğrafını çekmeye teşebbüs ettiği belirtilerek, konunun sonuna kadar takip edileceği bildirildi.
TBB'den yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesinde üzücü bir olay yaşandığı, mahkeme hakiminin, bir kadın avukatın kıyafetine karıştığı, yetkisini kötüye kullandığı ve mahkemesini küçük düşürdüğü dile getirildi.
Açıklamada, "Hakim, aynı zamanda meslektaşımızı bu şekilde baskı altına almış ve taciz etmiştir. Yargılama yaptığı işi bırakıp, meslektaşımızı kılığı kıyafeti yüzünden yargılamaya kalkışmıştır. Hatta fotoğrafını çekmeye teşebbüs etmiştir." ifadesi kullanıldı.
Bu hakimin daha önce Balıkesir'de bir avukata kürsüden hakarette bulunup onu darbettiği anımsatılan açıklamada, "Sorunludur. Bugün yaşanan olay, bu kişinin hakimlik görevine o olaydan sonra devam ettirilmiş olmasının sonucudur." değerlendirmesinde bulunuldu.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından derhal Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile konunun görüşüldüğü, HSK tarafından hakim hakkında soruşturma açıldığı, bu olayın sonuna kadar takip edileceği kaydedildi.
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