Dünyanın en tehlikeli bilgisayarı 1,3 milyon dolara satıldı

Siber güvenlik şirketi Deep Instinct ile internet sanatçısı Guo O Dong tarafından yapılan ve "The Persistence of Chaos" (Kaosun İzi) adı verilen dizüstü bilgisayar, dünyanın en tehlikeli altı kötü amaçlı yazılımı ile donatıldı.

Bilgisayarda bulunan altı virüs dünya çapında şimdiye kadar toplam 95 milyar dolar zarara neden oldu ve bilgisayarın internet bağlantısı bulunmuyor.