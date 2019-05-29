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e-YDS 2019/6 İngilizce başvuruları alınıyor

e-YDS 2019/6 İngilizce alanında, 22 Haziran 2019 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak.
 29 Mayıs 2019 14:18
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e-YDS 2019/6 İngilizce başvuruları alınıyor

e-YDS 2019/6 İngilizce Başvurularının Alınması

DUYURU
(29 Mayıs 2019)

e-YDS 2019/6 İngilizce Başvurularının Alınması

e-YDS 2019/6 İngilizce alanında, 22 Haziran 2019 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınava başvuru süreci, 29 Mayıs-13 Haziran 2019 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 29 Mayıs 2019 tarihinde ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'den itibaren yapabileceklerdir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 3050, İstanbul'da 432, İzmir'de 112 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve e-YDS 2019 Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2019 e-YDS) Kılavuzu

Deneme e-Sınav Uygulaması

Başvuru İçin Tıklayınız
Memurlar.Net
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