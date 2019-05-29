Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları açıklanıyor
İl Milli Eğitim müdürlükleri il içi tayin sonuçlarını açıklamaya başladı.
|29 Mayıs 2019 14:37
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İl Milli Eğitim müdürlükleri il içi tayin sonuçlarını açıklamaya başladı.
21 ila 24 Mayıs tarihleri arasında alınan başvuruların en geç 29 Mayıs tarihine (bugün) kadar sonuçlandırılması gerekiyor. Ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 14 Haziran 2019'dan itibaren başlatılacak
Açıklayan illeri görmek için tıklayın.
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