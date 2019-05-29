Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları açıklanıyor

KANSER TEDAVİSİNDE TÜRK DOKTORDAN DEVRİM GİBİ BULUŞ İstanbul’da bir özel bir üniversite hastanesinin laboratuvarlarında geliştirilen aşı kanser hastaları için büyük bir umut oldu. “Gliomir-Beyin Kanseri Aşı Tedavisi” adı verilen tedavi yöntemiyle hastadan alınan hücrelerin laboratuvar ortamında tümörlü hücreyi tanıması sağlanacak ve tedavi gerçekleştirilecek. Sağlık bakanlığı tarafından 3 hastada uygulanmasına izin verilen aşı, iyi sonuç verirse Türkiye’de ve tüm dünyada uygulanmaya başlanacak.