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Tatil fırsatı maillerine dikkat edin, sahte olabilir

Araştırmacılar, popüler konaklama platformlarından geliyor gibi görünen 8 binden fazla kimlik avı saldırısı belirledi
 29 Mayıs 2019 14:45
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Tatil fırsatı maillerine dikkat edin, sahte olabilir

Kaspersky Lab araştırmacıları mayıs ayında, insanların iyi bir fırsatı değerlendirme içgüdüsünden yararlanmayı amaçlayan çok sayıda saldırı tespit etti.

Kaspersky Lab'tan yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar, popüler konaklama platformlarından geliyor gibi görünen 8 binden fazla kimlik avı saldırısı belirledi. Bunun yanı sıra, yasal bir seyahat şirketinden gönderilmiş gibi duran e-postalar yüzünden çok sayıda kullanıcı ücretli telefon servislerine kayıt oldu.

Spam ve kimlik avı yöntemleri en etkili saldırı vektörleri arasında bulunuyor. Bu tür saldırılarda, sosyal mühendislik olarak da bilinen yöntemle, markaya duyulan güven gibi insan davranışlarından yararlanılıyor. Saldırılar genellikle çok inandırıcı bir şekilde gerçekleşiyor. Saldırganlar gerçeğiyle neredeyse aynı olan sahte siteler kurarak, kurbanların banka kart bilgilerini alıyor veya olmayan bir ürün ya da hizmete ödeme yapmalarını sağlıyor.

Araştırmacılar yalnızca tek bir günde (21 Mayıs), popüler uçak bileti ve konaklama rezervasyon platformlarından geliyor gibi görünen yedi farklı e-posta grubu tespit etti. Bunların üçü, kısa bir ankete katılıp bağlantıyı paylaşmak karşılığında ücretsiz uçak bileti teklif ediyordu. Anketteki ilk üç sorudan sonra, kullanıcıdan telefon numarasını girmesi isteniyordu. Dolandırıcılar bu numarayı alıp kurbanı ücretli mobil servislere abone yapıyordu.

Bu saldırının yanı sıra araştırmacılar nisan ve mayıs ayları arasında Airbnb gibi popüler kiralama sitelerini taklit ederek düzenlenen kimlik avı saldırılarını (7917 adet) tespit etti. Bunlardan birinde, dolandırıcılar yasal platforma çok benzeyen sahte bir site kurarak kurbanlara şehir merkezinde, yüksek puanlı ve ucuz konaklama teklifleri gönderdi. Kurban rezervasyonu yaptırıp parayı gönderdikten sonra dolandırıcı ortadan kayboluyordu.

- "Yasal sitelerden yararlanın"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Lab Güvenlik Araştırmacısı Andrey Kostin, ilkbahar sonu ve yaz başının dolandırıcıların sevdiği bir dönem olduğunu, uygun bir fırsat arayanlar ve son dakika rezervasyon yaptırmak isteyenlerin bu dönemde dolandırıcıların hedefinde olduğunu belirtti.

Sahte web siteleri ve tekliflerin giderek daha ikna edici hale gelmesinin yanında insanların uçak ve otel rezervasyonlarını, sahte bağlantıları anlamanın daha zor olduğunu aktaran Kostin, "Akıllı telefon gibi mobil cihazlarda da yapılmaya başlanması da bu saldırıların başarı oranını artırıyor. Seyahat etmek isteyen kişiler bu iki eğilim nedeniyle saldırılara açık hale geliyor. İnsanlara bilet ve otel rezervasyonu yaparken yalnızca yasal sitelerden yararlanmalarını ve dolandırıcıları önceden tespit edip engelleyen güçlü bir spam ve kimlik avı filtresine sahip güvenlik çözümleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaspersky Lab, spam ve kimlik avı tuzağına düşmemek için belli başlı bazı güvenlik önlemlerinin alınmasını tavsiye ediyor. Eğer bir teklif gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, muhtemelen gerçek değil. Bu nedenle, bu tür tekliflerden kaçının. Kullanıcı adı ve parolanız gibi hassas bilgileri girmeden önce adres çubuğunu kontrol edin. URL ile ilgili bir sorun varsa bu sitelere hiçbir bilginizi girmeyin. Otel ve bilet rezervasyonlarınızı yalnızca güvenilir şirketlerin web sitelerinden yapın. Site adreslerini adres çubuğuna kendiniz yazın. Bilmediğiniz kaynaklardan gelen bağlantılara tıklamayın. Kaspersky Security Cloud veya Kaspersky Total Security gibi davranış tabanlı kimlik avı teknolojilerinden yararlanan ve kimlik avı amaçlı sayfalara girmeye çalıştığınızda sizi uyaran, sağlam bir güvenlik çözümü kullanın.

Anadolu Ajansı
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