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BBP'den 'Pençe' operasyonuna destek

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: BBP olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe harekatını sonuna kadar destekliyoruz. Kahramanlarımızın ve bu konuda adım atan hükümetin yanındayız
 29 Mayıs 2019 14:50
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BBP'den 'Pençe' operasyonuna destek

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "BBP olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe harekatını sonuna kadar destekliyoruz. Kahramanlarımızın ve bu konuda adım atan hükümetin yanındayız." dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, askeri, iktisadi ve siyasi açıdan dünya tarihinin en önemli olaylarından olan İstanbul'un fethinin 566. yılını kutladı.

İstanbul'un fethinin, tarihin seyrine yaptığı önemli tesirlerin yanı sıra hadisi şerifle müjdelenmesi açısından müstesna bir yeri olduğunu belirten Destici, "Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan atamız Fatih Sultan Mehmet'i, komutanlarını, askerlerini rahmet ve minnetle anıyor, fethin yıl dönümünün aynı iman ve aşkla milletimizin geleceğe atacağı büyük ve aydınlık adımlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolduktan 21 gün sonra dün ayakkabı ve kıyafetleri bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayının yürekleri kanattığını dile getiren Destici, "Bu konuda maalesef kalıcı, kesin, yürekleri ferahlatacak, 'yaptığının karşılığını aldı' dedirtecek bir ceza sistemine geçilemedi. Ecrin Bebeği bu hale getiren sapık caniyi idam etmeyip de ne yapacaksınız?" ifadelerini kullandı.

TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere çağrıda bulunan Destici, "Gelin, BBP'nin, şahsımın bu konuda geçtiğimiz ekim ayında verdiğimiz anayasa değişikliği teklifini gündeme alalım. Küçük yaşta çocuklarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar ile askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi şehit eden teröristler için idam cezasını getirelim. Bunu toplum istiyor." mesajını verdi.

- "Bölge terör unsurlarından tamamen temizlenmeli"

Terörle mücadelenin tüm hızıyla sürdüğüne işaret eden Destici, BBP olarak Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe harekatını sonuna kadar desteklediklerini bildirdi.

Destici, "Devletimizin, kahramanlarımızın ve bu konuda adım atan hükümetin yanındayız. Bölgede bir terörist yuvası dahi kalmayıncaya kadar operasyon devam etmeli ve bölge terör unsurlarından tamamen temizlenmelidir." dedi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör hedeflerine yönelik, hazırlıkları tamamlanan harekatın da bayramdan sonra başlatılması temennisinde bulunan Destici, "Bölge PKK'nın ta kendisi olan PYD/YPG unsurlarından tamamen temizlenmeli ve bölge yaşayan mazlum Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimiz bu hain, kahpe terör örgütün tasallutundan kurtarılmalıdır. Hem hudut güvenliğimiz hem de kardeş coğrafyamızdaki hain terör örgütü üyelerinin yaptıkları kahpeliklere son verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tunceli Belediye Başkanı gerçek yüzünü gösterdi"

Tunceli Belediye Meclisinin, belediye hizmet binasındaki "Tunceli" yazısının "Dersim" olarak değiştirilmesi kararını da eleştiren Destici, şunları kaydetti:

"Tunceli Belediye Başkanı, belediye başkanı olduktan sonra gerçek yüzünü gösterdi. Ne kadar bölücü bir anlayışa sahip olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tıpkı şaki dedeleri gibi zamanı geldiğinde isyan bayrağı açabileceğinin ipuçlarını vermiştir. İllerimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin adını koymak ya da yenilemek devletin, merkezi yönetimin işidir, yerel yönetimlerin işi değildir. Hiç kimse bu hadsizliği yapamaz, yapmasına da müsaade edilmemelidir."

- "Eksiklikleri, noksanlıkları görüldü"

Gazetecilerin Askeralma Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinin bayram sonrasına ertelenmesine ilişkin sorusu üzerine Destici, şöyle konuştu:

"Daha komisyona gelmeden düzenlemeyle ilgili birtakım uyarılar yapmıştım. 'Parası olanlar askerlik yapmayacak, yalnızca parası olmayanlar askerlik yapacak' düşüncesine sevk edecek bir uygulama olmamasını ifade etmiştim. Tahmin ediyorum ki teknik nedenlerden dolayı birtakım çalışmalar gözden geçirildi ve eksiklikleri, noksanlıkları görüldü. Belki toplumdan gelen talepler, şikayetler oldu. Düzenlemenin yenilenerek tekrar Meclise geleceğini ümit ediyorum. Açıklanan takvim de bayram sonrası ilk salı günü Meclise geleceği şeklinde. Bu da değişir mi, değişmez mi bununla ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil. Biraz daha konuşmak için zaman da kazanılmış oldu. İnşallah bu kanun en iyi haliyle Meclisimize gelir, toplumumuzun tüm kesimlerinin, bütün siyasi partilerin uzlaşısıyla yasalaşır."

Sakarya'daki tank palet fabrikasının özelleştirilme süreciyle ilgili soru üzerine ise Destici, "Özellikle Harb-İş Sendikası'nın yani orada çalışan işçilerimizin farklı önerileri oldu. Kendilerinin bu fabrikayı alabileceği, daha farklı şekilde işletilebileceği yönünde birtakım teklifleri var. Ben de burası şayet özelleştirilecekse birinci önceliğin Harb-İş işçilerine verilmesi noktasında görüşümü açık şekilde ifade ediyorum ama şu anda yürüyen bir süreç var." karşılığını verdi.
Anadolu Ajansı
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