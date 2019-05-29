1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulunda, 3 milletvekili gündemdışı söz aldı
 29 Mayıs 2019 14:58
Yazdır
TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, bugün ilk seferine başlayacak turistik Doğu Ekspresi'ne ilişkin yaptığı gündemdışı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin, Atatürk döneminden sonra aynı şevk, heyecanla demiryollarında Gazi'nin mirasına sahip çıktığını söyledi.

Doğu Ekspresi hattının dünyanın en güzel 4 tren rotasından biri olduğuna, Doğu Ekspresi'nin sıra dışı tatil seçeneği haline geldiğine işaret eden Karaman, gün aşırı işleyecek ekspresin Ankara'dan bugün hareket edeceğini anımsattı. Karaman, bu ekspresin bir ihtiyacı karşılayacağını, destinasyonların daha da artacağını belirtti.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye'de turizmin sorunları ve çözüm önerileri konusundaki gündemdışı konuşmasında, Türkiye'nin dünyanın en çok turist gelen 6. ülkesi, gelir bakımından da 12. ülkesi olduğunu söyledi.

Yayman, 1991'de Turgut Özal'ın, Türkiye'deki turistik belgeli yatak sayısının Rodos'tan dahi geride olduğunu söylediği günlerden 2018'de 46 milyon turistin geldiği bir ülke haline geldiğini ifade etti. Bunun yeterli bir rakam olmadığını dile getiren Yayman, "Türkiye'nin çok büyük turizm potansiyeli var, medeniyetlerin merkezi. Deniz, kum parantezine almak doğru değil. Yayla, kültür, tarih, inanç, gastronomi, golf turizmi gibi turizm ürününü çeşitlendirmemiz en önemli hedeflerimizden biridir. Bir taraftan ürünü çeşitlendirirken diğer taraftan pazarı çeşitlendirmek de hedeflerimizdendir." dedi.

Yayman, Amerika kıtası, Avrupa ve Orta Doğu'dan daha fazla turist getirmeleri gerektiğini belirterek hükümet, parti olarak turizmi siyasetin üstünde bir etkinlik olarak gördüklerini belirtti.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, gündemdışı konuşmasında ilinin sorunlarını dile getirdi.

Genel Kurulda TBMM Başkanvekili Celal Adan başta olmak üzere, milletvekilleri İstanbul'un fethinin yıldönümünü kutladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM Genel Kurulu toplandı
28 Mayıs 2019 16:22		 Bahşili ilçesinin adı TBMM'de 'Bahşılı' olarak değiştirildi
23 Mayıs 2019 18:09
Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi
23 Mayıs 2019 17:54		 TBMM Genel Kurulu toplandı
23 Mayıs 2019 14:36
CHP'nin TRT ile ilgili araştırma önergesine ret
22 Mayıs 2019 17:49		 TBMM Genel Kurulu toplandı
22 Mayıs 2019 14:40
Suyun tek damlası boşa akmayacak
30 Nisan 2019 07:30		 Kardeşini el arabasıyla taşıyan dedeye Bakanlık sahip çıktı
10 Ocak 2019 18:07
Çalışma arkadaşlarından Ceren Damar için mesaj
05 Ocak 2019 17:25		 Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu
23 Aralık 2018 18:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:10 - 15 puanla uzman yapılan FETÖ sanığına hapis istemi16:08 - 'Pençe Harekatı'nın amacı, terör tehdidinin ortadan kaldırılması'16:05 - İngiltere'de iş kurmak ister misiniz?15:54 - İcra memurlarına saldıran şüpheliye hapis istemi15:48 - Yıldırım, Engelli Öğretmenler Platformu heyetiyle buluştu15:42 - Dışişleri Bakanlığı'ndan AB raporuna tepki15:40 - Bolu'daki FETÖ'nün iş insanları yapılanması davasında 11 sanığa ceza15:32 - 'Belediye şirketi üzerinden bankamatik memurlar maaş alıyordu'15:27 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul'un Fethi' mesajı15:21 - Bakan Gül'den, etek boyuyla uğraşan hakim için açıklama
15:20 - FETÖ sanığı eski Yargıtay üyesine etkin pişmanlık indirimi15:20 - Yeni Rektör, kişiye özel nitelikteki, 51 akademik kadro ilanını iptal etti15:17 - 'Turistik Doğu Ekspresi' yolcuları mehteranla karşılanacak15:07 - CHP: Askerlik kanunu mutabakat ile ertelendi15:03 - İstanbul: 29 kez kuşatılan medeniyet başkenti15:00 - Karamollaoğlu: Asker azaltılması mantıklı değil14:58 - TBMM Genel Kurulu toplandı14:50 - BBP'den 'Pençe' operasyonuna destek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
TSK harekete geçti: Akıllı telefon için ağır cezalar masada
Hakim, mini etekli avukata tepki gösterdi
Torba kanun teklifin birinci bölüm görüşmeleri tamamlandı
GENAR: İmamoğlu lehine oluşan hava dağılmaya başladı
Yarın açıklanacak Yargı Reformu'nda 'af' çıkabilir
'Hz. İsa'nın ruhu içime girdi' diyen öğretmen ihraç edildi
12 bin sağlık personeli alımında en büyük pay bu illerin!
Bakan Gül'den, etek boyuyla uğraşan hakim için açıklama
Emekli hakim ve iki avukat kızını 'cin çarptı'
Bakan Bekir Pakdemirli de, Sağlık Bakanı gibi, mülakattan vazgeçsin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kısmeti bağlanmak 2
ezcümle 1
bunlar o kadar çok çaldılar ki artık doydular 4
Sarf 1
şu an konuşamıyorum 3
sınava bir gün kala çalışmak 3
para din kurulunun fetvasına göre dağıtalacak 2
Tokat'a gitmek gerek 2
işe arabayla gitmek 1
kahvede oturan erkekler 8
SON İLANLAR
İstanbul Çatalca SYDV Personel Alım İlanı
Avanos Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Aydın Kuşadası Belediyesi Geçici 46 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 42 İşçi Alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 İşçi Alacak
Balıkesir Gömeç Belediyesi 9 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Yenişehir Belediyesi 68 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam