TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, bugün ilk seferine başlayacak turistik Doğu Ekspresi'ne ilişkin yaptığı gündemdışı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin, Atatürk döneminden sonra aynı şevk, heyecanla demiryollarında Gazi'nin mirasına sahip çıktığını söyledi.

Doğu Ekspresi hattının dünyanın en güzel 4 tren rotasından biri olduğuna, Doğu Ekspresi'nin sıra dışı tatil seçeneği haline geldiğine işaret eden Karaman, gün aşırı işleyecek ekspresin Ankara'dan bugün hareket edeceğini anımsattı. Karaman, bu ekspresin bir ihtiyacı karşılayacağını, destinasyonların daha da artacağını belirtti.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye'de turizmin sorunları ve çözüm önerileri konusundaki gündemdışı konuşmasında, Türkiye'nin dünyanın en çok turist gelen 6. ülkesi, gelir bakımından da 12. ülkesi olduğunu söyledi.

Yayman, 1991'de Turgut Özal'ın, Türkiye'deki turistik belgeli yatak sayısının Rodos'tan dahi geride olduğunu söylediği günlerden 2018'de 46 milyon turistin geldiği bir ülke haline geldiğini ifade etti. Bunun yeterli bir rakam olmadığını dile getiren Yayman, "Türkiye'nin çok büyük turizm potansiyeli var, medeniyetlerin merkezi. Deniz, kum parantezine almak doğru değil. Yayla, kültür, tarih, inanç, gastronomi, golf turizmi gibi turizm ürününü çeşitlendirmemiz en önemli hedeflerimizden biridir. Bir taraftan ürünü çeşitlendirirken diğer taraftan pazarı çeşitlendirmek de hedeflerimizdendir." dedi.

Yayman, Amerika kıtası, Avrupa ve Orta Doğu'dan daha fazla turist getirmeleri gerektiğini belirterek hükümet, parti olarak turizmi siyasetin üstünde bir etkinlik olarak gördüklerini belirtti.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, gündemdışı konuşmasında ilinin sorunlarını dile getirdi.

Genel Kurulda TBMM Başkanvekili Celal Adan başta olmak üzere, milletvekilleri İstanbul'un fethinin yıldönümünü kutladı.