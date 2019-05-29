1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni Rektör, kişiye özel nitelikteki, 51 akademik kadro ilanını iptal etti

Adıyaman Üniversitesi'nin yeni Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, kişiye özel tüm akademik ilanları iptal etti
 29 Mayıs 2019 15:20
Yazdır
Yeni Rektör, kişiye özel nitelikteki, 51 akademik kadro ilanını iptal etti

Prof. Dr. Mehmet Turgut, 24 Mayıs'ta, Adıyaman Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

Turgut, Rektörlük görevi öncesinde, Üniversite adına, 24 Nisan, 10 Mayıs ve 20 Mayıs tarihlerinde yayımlanmış olan ve kişiye özel niteliği olan tüm akademik ilanları iptal ettiğini duyurdu.

Üniversitenin 24 Nisan 2019 tarihli ilanında, 26 doktor öğretim görevlisi, doçent ve profesör; 10 Mayıs 2019 tarşhli ilanda 2 araştırma ve öğretim görevlisi, 29 Mayıs 2019 tarihli ilanda ise 23 Dr. Öğretim görevlisi ve Doçent kadrosu yer alıyordu

İptal edilen akademik ilanlar, 29 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
12 bin sağlık personeli alımında en büyük pay bu illerin!
29 Mayıs 2019 10:39		 Kalkınma ajanslarına artık 'her' personel alınmayacak
29 Mayıs 2019 09:15
Bakan Bekir Pakdemirli de, Sağlık Bakanı gibi, mülakattan vazgeçsin
29 Mayıs 2019 00:03		 Üniversite sağlık kurulu raporu şartını ilandan kaldırdı
28 Mayıs 2019 09:50
Sağlık Bakanı'ndan mülakat açıklaması
24 Mayıs 2019 16:37		 Araştırma görevlisi kadrosuna başvuruda heyet raporu neden istenir?
24 Mayıs 2019 14:05
En çok hemşire Ankara'ya alınacak
24 Mayıs 2019 12:35		 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında, unvan bazında alım sayıları
24 Mayıs 2019 10:21
SGK'ya sözlü sınavla 400 personel alınacak
24 Mayıs 2019 08:00		 Sağlık Bakanı dağılımı açıkladı, 'KPSS ile olacak' dedi
23 Mayıs 2019 23:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:10 - 15 puanla uzman yapılan FETÖ sanığına hapis istemi16:08 - 'Pençe Harekatı'nın amacı, terör tehdidinin ortadan kaldırılması'16:05 - İngiltere'de iş kurmak ister misiniz?15:54 - İcra memurlarına saldıran şüpheliye hapis istemi15:48 - Yıldırım, Engelli Öğretmenler Platformu heyetiyle buluştu15:42 - Dışişleri Bakanlığı'ndan AB raporuna tepki15:40 - Bolu'daki FETÖ'nün iş insanları yapılanması davasında 11 sanığa ceza15:32 - 'Belediye şirketi üzerinden bankamatik memurlar maaş alıyordu'15:27 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul'un Fethi' mesajı15:21 - Bakan Gül'den, etek boyuyla uğraşan hakim için açıklama
15:20 - FETÖ sanığı eski Yargıtay üyesine etkin pişmanlık indirimi15:20 - Yeni Rektör, kişiye özel nitelikteki, 51 akademik kadro ilanını iptal etti15:17 - 'Turistik Doğu Ekspresi' yolcuları mehteranla karşılanacak15:07 - CHP: Askerlik kanunu mutabakat ile ertelendi15:03 - İstanbul: 29 kez kuşatılan medeniyet başkenti15:00 - Karamollaoğlu: Asker azaltılması mantıklı değil14:58 - TBMM Genel Kurulu toplandı14:50 - BBP'den 'Pençe' operasyonuna destek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
TSK harekete geçti: Akıllı telefon için ağır cezalar masada
Hakim, mini etekli avukata tepki gösterdi
Torba kanun teklifin birinci bölüm görüşmeleri tamamlandı
GENAR: İmamoğlu lehine oluşan hava dağılmaya başladı
Yarın açıklanacak Yargı Reformu'nda 'af' çıkabilir
'Hz. İsa'nın ruhu içime girdi' diyen öğretmen ihraç edildi
12 bin sağlık personeli alımında en büyük pay bu illerin!
Bakan Gül'den, etek boyuyla uğraşan hakim için açıklama
Emekli hakim ve iki avukat kızını 'cin çarptı'
Bakan Bekir Pakdemirli de, Sağlık Bakanı gibi, mülakattan vazgeçsin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Lgs 7
bayram ikramiyesi 3
gerçek anlamını bilmediğimiz şifreli anonslar 3
bursluluk sınavı. 2
içerisinde birçok renk bulunan tükenmez kalemler 1
29.05.2019 arsenal vs chelsea maçı 2
yataktan düşmek 5
ezcümle 1
para din kurulunun fetvasına göre dağıtalacak 2
Sarf 1
SON İLANLAR
İstanbul Çatalca SYDV Personel Alım İlanı
Avanos Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Aydın Kuşadası Belediyesi Geçici 46 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 42 İşçi Alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 İşçi Alacak
Balıkesir Gömeç Belediyesi 9 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Yenişehir Belediyesi 68 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam