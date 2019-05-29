Yeni Rektör, kişiye özel nitelikteki, 51 akademik kadro ilanını iptal etti

Prof. Dr. Mehmet Turgut, 24 Mayıs'ta, Adıyaman Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

Turgut, Rektörlük görevi öncesinde, Üniversite adına, 24 Nisan, 10 Mayıs ve 20 Mayıs tarihlerinde yayımlanmış olan ve kişiye özel niteliği olan tüm akademik ilanları iptal ettiğini duyurdu.

Üniversitenin 24 Nisan 2019 tarihli ilanında, 26 doktor öğretim görevlisi, doçent ve profesör; 10 Mayıs 2019 tarşhli ilanda 2 araştırma ve öğretim görevlisi, 29 Mayıs 2019 tarihli ilanda ise 23 Dr. Öğretim görevlisi ve Doçent kadrosu yer alıyordu

İptal edilen akademik ilanlar, 29 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı