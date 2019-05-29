Yıldırım, Engelli Öğretmenler Platformu heyetiyle buluştu
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Engelli Öğretmenler Platformu heyeti ile bir araya geldi
|29 Mayıs 2019 15:48
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